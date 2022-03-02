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İhracatı Geliştirme AŞ, ilk destek paketiyle 22 milyar liralık kredi hacmi hedefliyor

İGE AŞ, hazırladığı "Özkaynak Destek Paketi" ile KOBİ niteliğindeki ihracatçılara kurum öz kaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasını sağlayacak. İhracatçılar, üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenen kredi imkanından yararlanmak için 31 Mayıs'a kadar başvurabilecek

İGE A.Ş.'nin hedefi 22 milyar TL kredi hacmi
AA

Kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla ihracatçıların finansman imkanlarını genişletmek için dün itibarıyla faaliyete başlayan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ), 22 milyar liralık kredi hacmi yaratılması hedefiyle ilk destek paketini devreye alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İGE AŞ tarafından KOBİ niteliğindeki ihracatçılara yönelik "Özkaynak Destek Paketi" uygulanacak.

Paket, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğindeki ihracatçılara, İGE AŞ öz kaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlandı.

Paketle, toplam 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturulması hedefleniyor. İhracatçılar 31 Mayıs'a kadar imkan için başvuru yapabilecek. Pakette kredi üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken ürün vadesi de azami 12 ay olacak. Kredi, nakit Türk lirası ya da yabancı para türünde verilebilecek.

Bu paketten yararlanmak için 1000 liralık başvuru ücreti belirlenirken 6 aya kadar yüzde 0,5, üstü için yüzde 1 kefalet komisyonu uygulanacak.

Genel şartları belirlenen paketle ilgili koşullar ve talep edilen belgeler Eximbank tarafından duyurulacak.

Pakete başvurular da Eximbank aracılığıyla yapılacak.

İGE AŞ, ihracat kredileri için kefalet vermek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Eximbank'ın öz kaynaklarıyla Ekim 2021'de kurulmuştu. İGE AŞ'de, ihracatçı birliklerinin yüzde 86,7, TİM'in yüzde 8,3, Eximbank'ın yüzde 5 ortalık payı bulunuyor.

Ticaret Bakanlığından İGE AŞ'nin faaliyete geçmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İGE AŞ ile teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. İhracatçılar artık kredi almak için gayrimenkulünü, fabrikasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. İhracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden belli oranlarda yapılan kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla İGE AŞ'ye ilave sermaye katkısı sağlanarak, sürekli güçlü bir finansal yapı içinde olması ve böylece kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

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