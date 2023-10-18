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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Igokea-TOFAŞ: 102-104 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Igokea-TOFAŞ: 102-104 (MAÇ SONUCU)

        TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk sınavında, normal süresi 91-91 tamamlanan maçta Bosna Hersek ekibi Igokea'yı uzatmada 104-102 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:13
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        TOFAŞ uzatmada kazandı!
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        FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında TOFAŞ, normal süresi 91-91 tamamlanan maçta Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i 104-102 mağlup etti.

        Laktasi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 28-16 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına 43-35 üstün gitti.

        Bursa temsilcisi, üçüncü periyodu 61-57 önde bitirdi. TOFAŞ, bitime 4 saniye kala 91-89 öne geçmesine rağmen Igokea m:tel, son saniyede serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle skoru 91-91'e getirdi ve maçı uzatma bölümüne taşıdı.

        Uzatma bölümünde attığı 13 sayıya karşılık potasında 11 sayıya izin veren TOFAŞ, karşılaşmadan 104-102 galip ayrıldı.

        TOFAŞ'ta 29 sayı kaydederek mücadelenin en skorer oyuncusu olan Caleb Homesley, galibiyette başrol üstlendi.

        SALON: Laktasi

        HAKEMLER: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Valentin Oliot

        IGOKEA: Atic 10, Gordic 6, Jeremic 12, Milosavljevic 18, Nikolic 6, Carmichael, Josilo 8, Maric 2, Moody 23, Nakic 8, Tanaskovic 9

        TOFAŞ: Ege Demir 10, Homesley 29, Mustafa Kurtuldum, Maye, O´Brien 21, Özgür Cengiz 1, Prewitt 14, Sakic 12, Batın Tuna 2, Winston 15

        1´İNCİ PERİYOT: 16-28

        DEVRE: 35-43

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 57-61

        NORMAL SÜRE: 91-91

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