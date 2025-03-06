Igor Gorgonzola Novara: 3 - Türk Hava Yolları: 0 | MAÇ SONUCU
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara takımına 25-23, 25-18 ve 26-24 set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu.
CEV Kupası yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya 3-0 mağlup oldu.
Yarı final rövanş mücadelesi, 13 Mart Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Pala Igor Gorgonzola
HAKEMLER: Mirza Basic, Ioannis Ioannidis
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Akimova (L), Bosio, De Nardi, Fersinho (L), Alsmeier, Ishikawa, Mims, Bonifacio, Aleksic, Tolok, Squarcini
TÜRK HAVA YOLLARI: Melis Yılmaz (L), Buse Kayacan, Tuğba İvegin, Çağla Akın, Büşra Kılıçlı, Vasilantonaki, Duarte Alecrim, Melis Durul, Ratzke, Karmen Aksoy
SETLER: 25-23, 25-18, 26-24
SÜRE: 77 dakika (25’, 25’, 27’)