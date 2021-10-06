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Sosyal ağ Instagram, IGTV ve akıştaki videoların Instagram Video formatı altında birleştiğini duyurdu. Instagram Video, insanların yeni video içeriklerini daha kolay bulabilmeleri için akışa ek olarak profilde Video sekmesinde yer alacak.

Instagram, Instagram Video ile beraber kırpma, filtre ve insan ve konum etiketleme gibi yeni video özelliklerini kullanıma sunuyor. Bunun yanı sıra akıştaki video ön izleme süresi 60 saniye olabilecek, reklam olarak kullanılan videoların ön izleme süreleri ise 15 saniye olacak.

VİDEO REKLAMLARINDAKİ YENİLİKLER

Instagram Video ile gelen yeniliklerle birlikte, işletmeler ve içerik üreticilerinin videolarının performansını ölçmelerini kolaylaştırmak hedefiyle, gönderi istatistikleri ve video istatistikleri tek bir ölçümde birleşiyor.

Facebook çatısı altındaki Instagram'dan yapılan açıklamaya göre IGTV Reklamları ise Instagram Akış İçi Video Reklamları olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. İşletmeler 60 saniyeye kadar uzunluktaki videolarla reklam verebilecek ve gereklilikleri yerine getiren içerik üreticileri ve markalar, uzun formatlı videolarla hedef kitlelerine ulaşabilecek.