        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün Afyon'da yaşanan esrarengiz bir ölüm konusu ele alındı.

        Giriş: 14.01.2026 - 21:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:00
        İhanet iddiası stüdyoyu karıştırdı
        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün Afyon’da yaşanan esrarengiz bir ölüm konusu ele alındı.

        Eşiyle barışmak için gittiği karısının evinin önünde yanarak ağır yaralanan, ardından kardeşi Musa tarafından hastaneye götürülen ve yaklaşık 45 gün sonra da hayatını kaybeden Vedat Akbaba’nın tarafları stüdyoda yerini aldı.

        “KARDEŞİMİ KARISI ELİF YAKTI”

        KORKUNÇ İDDİALAR STÜDYOYU KARIŞTIRDI

        Abla Burcu, kız kardeş Yeter ve kardeş Musa, stüdyoda yengeleri Elif’in karşısında yerlerini aldı. Vedat’ın nasıl yandığı sorusunun cevabı aranırken bir anda ihanet ve aldatma iddiaları havada uçuştu. Bunun üzerine Musa, yengesi Elif’in üzerine yürüdü. Stüdyo karıştı. Elif stüdyoyu terk etti, Burcu ve Yeter fenalaştı.

