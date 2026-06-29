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        Ihlamur toplarken uçurumdan düştü!

        Bursa Uludağ'da feci bir kaza yaşandı. Olayda ıhlamur toplamaya giden 70 yaşındaki Mahmut Kalkan, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Ihlamur toplarken uçurumdan düştü!

        Bursa'dan Uludağ'a ıhlamur toplamaya giden bir kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı.

        İHA'nın haberine göre 70 yaşındaki Mahmut Kalkan, merkez Yıldırım ilçesinden dün sabah saatlerinde Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya Vadisi'ne ıhlamur toplamaya gitti.

        Ancak yaşlı adam Kaplıkaya deresi yakınlarında uçurumdan yuvarlanarak yaklaşık 50 metreden aşağıya düştü. Yakınları, yaşlı adamın dün gece eve dönmemesi üzerine polise kayıp müracaatında bulundu.

        Bugün öğle saatlerinde bölgede dolaşan vatandaşlar, Mahmut Kalkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine polis, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni vadiden alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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