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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İhracat ikliminde hafif iyileşme - İş-Yaşam Haberleri

        İhracat ikliminde hafif iyileşme

        Nisanda 50,8 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayıs ayında 51 değerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:11
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        İhracat ikliminde hafif iyileşme
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        Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

        Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşme, 50'nin altındaki değerler ise bozulma olduğunu gösteriyor.

        Sonuçlara göre, nisanda 50,8 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi mayısta 51 değerini alarak üst üste 17. ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti. Böylece endeks, Türk imalat sanayisinin ihracat ikliminde güçlenmenin sürdüğüne işaret etti. Mayısta iyileşme ılımlı düzeyde olsa da bir önceki aya göre hafif hız kazandı.

        Türkiye'nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD'deki üretim artışı mayısta yeniden güçlenirken, Orta Doğu da ihracatın önemli sürükleyicilerinden olmaya devam etti.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol dışı ekonomik aktivite belirgin bir aylık artış sergiledi ancak büyüme hızı Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Suudi Arabistan ve Kuveyt'te de üretim hız kesmesine rağmen güçlü büyüdü. Mısır, Lübnan ve Katar'da ise ekonomik aktivite geriledi.

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