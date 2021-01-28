Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İhracatın 10 milyar doları geçtiği ABD'ye lojistik merkezi kurulacak

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin Türk ihracatçısının yeni pazarlara erişmesine hız kazandıracağını belirterek, "ABD’de açmayı planladığımız lojistik merkezi için detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz." dedi.

İhracatın 10 milyar doları geçtiği ABD'ye lojistik merkezi kurulacak
AA

TİM tarafından tekstil, mobilya ve halı sektörlerine yönelik, sektör temsilcilerinin katılımıyla "ABD Lojistik Merkezi Fırsatları" konulu çerim içi toplantı düzenlendi.

Burada konuşan Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçmesi için bir süredir Ticaret Bakanlığı öncülüğünde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

Lojistik merkezlerin konumu olarak Batı Afrika ve Kuzey Amerika’nın öne çıktığını dile getiren Gülle, "Batı Afrika'da Gana özelinde faaliyetler devam ediyor. Kuzey Amerika'da ise ABD’de açmayı planladığımız lojistik merkezi için detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezlerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Lojistik merkezinin konumunu ise sektörlerimizin maksimum faydasını gözeterek belirlememiz gerekiyor. Sektörel kümelenme, üstün rekabet gücüne sahip olmanın ve ekonomik kalkınmanın temelini oluşturan önemli bir faktör. Lojistik merkezlerimiz özelinde oluşacak sektörel kümelenme ile ihracatçımızın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacak. Ayrıca ihracatçılarımız Bakanlığımız tarafından verilen desteklerden de faydalanacak." ifadelerini kullandı.

MAINE EYALETİ'NDE HALI SEKTÖRÜNÜN PAZAR PAYI YÜZDE 78

Lojistik merkezlerinin konumunun doğru belirlenmesi gayesiyle Türkiye’nin ABD’nin eyaletlerine göre ihracatını analiz ettiklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Bilhassa halı, mobilya ve ev tekstili sektörlerinin eyaletlerdeki pazar paylarını hesapladık. Halı sektörümüzün, 2020 yılının ilk 11 ayında pazar payı Maine eyaletinde yüzde 78, Güney Carolina’da yüzde 60, New Jersey’de yüzde 48, New York’ta ise yüzde 45 seviyesinde. Mobilya sektörümüzün aynı dönemde pazar payı Delaware eyaletinde yüzde 11, Missouri’de yüzde 5,4, New Jersey’de yüzde 1,7, Washington’da ise yüzde 1,4 seviyesinde.

Mobilya sektöründe diğer eyaletlerde pazar payımızın yüzde 1’in altında olduğunu görüyoruz. Ev tekstilinde de aynı dönemde pazar payımız Connecticut’ta yüzde 25,4, Maine’de yüzde 8,3, Wisconsin’de yüzde 7,3, Massachusetts’te yüzde 6,7, Güney Dakota’da ise yüzde 5,9… Özellikle halı ve ev tekstilinde bazı eyaletlerde ülkemizin pazarda ciddi hakimiyet sağladığı anlaşılıyor. Lojistik merkezleri için konum ve sektörlerin belirlenmesinde bu verileri dikkate almamız şart. Bunun yanında pandemi sürecinde elektronik ticaretin önemi de hızla arttı."

YENİ PAZARLAR İÇİN HIZ KAZANDIRACAK

Gülle, yurt dışı lojistik merkezlerinin ihracatçı için bir bölgesel üs görevi göreceğini; pazara erişim maliyetlerini düşüreceğini ve yeni pazarlara erişilmesine hız kazandıracağını belirterek, "Lojistik merkezlerimizin konumlarını belirlerken ihracatçımızın bölgeye fiziksel ihracatının yanında e-ihracat olanaklarını dikkate alacak; e-ihracat yapan firmalarımızın da ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Sektörlerden gelecek katkılarla bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırarak en kısa sürede, yurt dışı lojistik merkezlerimizi faaliyete geçirme arzusundayız." dedi.

Öte yandan toplantıda verilen bilgiye göre 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine hızla ulaşılması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl 226 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandıran Türk ihracatçısı, salgından dolayı küresel talep daralmasına rağmen 2020 yılında ABD’ye yüzde 13,5 artışla 10 milyar 186 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. Türk ihracatçısının salgı sürecinde yoğun çalışmalar yaptığı pazarlardan ABD’ye ihracatı 2020’de her ay artış gösterdi ve en fazla ihracat gerçekleştirilen üçüncü ülke oldu.

ABD’ye ihracatta en dikkati çekici artışlar ise halı (yüzde 40,2 artışla 932 milyon 355 bin dolar),çelik (yüzde 59 artışla 430 milyon 830 bin dolar),mücevher (yüzde 54, 5 artışla 485 milyon 206 bin dolar),hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 22,6 artışla 793 milyon 626 bin dolara) sektörlerinde yaşandı. Türkiye’nin en önemli 5 pazarından biri olan ABD’ye ilişkin TİM tarafından hazırlanan raporda "Türkiye’nin küresel ticarette en çok konu edilen 1000 ürünün 192’sinde ABD pazarı için önemli bir potansiyeli mevcut" tespitine yer verildi.

Salgın sürecinin sona ermesinin ardından özellikle ihracatın ABD’ye daha da artması ve ilerleyen dönemlerde 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ABD’de lojistik merkezi açılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Merkez Bankası'nın 2021 sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4
İŞ-YAŞAMTCMB enflasyon beklentisini değiştirmedi
Aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMH-ÜFE aralıkta arttı
Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMEkonomik güven ocakta arttı
Kısa çalışma ödeneği - İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman?
İŞ-YAŞAMİşten çıkarma yasağı son tarih
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi verdi
İŞ-YAŞAMAralıkta 1181 yatırım teşvik belgesi verildi
Gıda fiyatlarındaki yüksek artış nasıl önlenir? Son dakika uzman yorumları
İŞ-YAŞAMFiyat artışları nasıl önlenir?
Fed açıklaması son dakika! Fed faiz kararı ne oldu?
İŞ-YAŞAMFed faiz kararı ne oldu?
Boeing, 2020'de 11.9 milyar dolarlık rekor zarar etti
İŞ-YAŞAMBoeing'den rekor zarar!
Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde 5'inci Türk şirket oldu
İŞ-YAŞAMCinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi
Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı
İŞ-YAŞAMYüzde 96'sı tamam