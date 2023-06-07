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İhracatın yüzde 57'si deniz yoluyla yapıldı

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatının yüzde 57'si deniz yoluyla gerçekleştirildi

İhracatın yüzde 57'si deniz yoluyla yapıldı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-nisan döneminde Türkiye'nin ihracatı 80 milyar 869 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz yoluyla gerçekleştirildi. Gemilerin taşıdığı ihracatın değeri 45 milyar 735 milyon 344 bin dolar oldu. Geçen yıl bu rakam 50,3 milyar dolar şeklindeydi. Deniz yolunun toplam ihracattan aldığı pay yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Dış ticarette deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı.

İlk 4 ayda kara yoluyla yapılan ihracat 27 milyar 65 milyon 135 bin dolar oldu. Bu taşıma şeklinin toplamdan aldığı pay ise yüzde 33,5 oldu.

YÜZDE 11.3'LÜK ARTIŞ

Söz konusu dönemde, ihracatta hava yolu kullanımı toplam dış satımdaki kısmi gerilemeye rağmen arttı. İlk 4 ayda hava yoluyla yapılan ihracat gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 7 milyar 22 milyon 826 bin dolara yükseldi.

Demir yolu taşımacılığında ise toplam ihracattaki düşüşe paralel olarak azalış yaşandı. Ocak-nisan döneminde trenlerle taşınan ihracatın geliri 794 milyon 828 bin dolar olarak gerçekleşti. Diğer ihracat gelirleri de 251 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin 124 milyar 313 milyon dolarlık ithalatında da büyük payı 63 milyar 722 milyon dolarla deniz yolu aldı. Onu 22,8 milyar dolarla kara yolu, 19,1 milyar dolarla hava yolu, 746,5 milyon dolarla demir yolu takip etti. Diğer taşıma şekilleri ise 18 milyar dolara yaklaştı.

TÜİK'in taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat verileri ocak-nisan dönemi itibarıyla şöyle:

TAŞIMA ŞEKLİ İHRACAT (BİN DOLAR) İTHALAT (BİN DOLAR)
Deniz yolu 45.735.344 63.722.258
Kara yolu 27.065.135 22.770.088
Hava yolu 7.022.826 19.098.937
Demir yolu 794.828 746.516
Diğer 250.933 17.975.412

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