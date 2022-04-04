İhracatta Rusya pazarı vuruldu, Ukrayna yerle bir oldu

Mart ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin mart ayında ihracatı yüzde 19.8 artışla 22.7 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında bu iki ülkeye olan ihracatın yara alması dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ukrayna'ya olan ihracat geçen yılın mart ayına göre yüzde 79.9 azalarak 207.5 milyon dolardan 41.7 milyon dolara inerken Rusya'ya ihracat aynı dönemde yüzde 39.9 düşüşle 419.8 milyon dolardan 252.4 milyon dolara geriledi.

7 SEKTÖRDE UKRAYNA'YA İHRACAT SIFIRA İNDİ

Sektör bazında iki ülkeye olan ihracatın pek çok kaleminde mart ayında hiç ihracat yapılamaması dikkat çekti.

Geçen yılın mart ayında toplamda 8 milyon dolar civarında ihracatın gerçekleştiği fındık ve mamulleri, halı, kuru meyve, su ürünleri, mücevher, tütün ve zeytin ve zeytinyağı sektöründe Ukrayna'ya hiç ihracat yapılamadı.

Ukrayna'ya ihracatın ana yükünü çeken kimyevi ürünler, demir - çelik, otomotiv, makine ve aksamları, tekstil ve hammaddeleri sektörlerinde de yüzde 90'ın üzerinde düşüş oldu.

Geçen yıl mart ayında 57 milyon dolardan fazla ihracat yapılan kimyevi sektörlerdeki ihracat yüzde 96.1 düşerek 57 milyon dolardan 2.25 milyon dolara gerileyerek bedel olarak en fazla kaybın yaşandığı sektör oldu.

Ukrayna'ya ihracatta sadece iki sektörde, meyve sebze mamulleri ile çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde arttı.

RUSYA PAZARINDA EN BÜYÜK KAYIP OTOMOTİVDE

Rusya'ya yapılan ihracattaki gerileme işgale uğrayan Ukrayna'daki kadar dramatik olmasa da büyük düşüşler yaşandı.

Türkiye'nin en önemli yaş meyve ve sebze pazarlarından biri olan Rusya'ya, geçen yılın mart ayına göre yapılan ihracat yüzde 43.2 azalarak 69.35 milyon dolardan 39.4 milyon dolara geriledi.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında en büyük paya sahip olan otomotiv sektöründeki kayıp ise yüzde 68'i aştı ve ihracat bedeli 57.7 milyon dolardan 18.35 milyon dolara geriledi. Hazır giyim, tekstil, çelik, çimento, deri gibi sektörlerde de yüzde 30'un üzerinde kayıp yaşandı.

TİM verilerine göre Rusya'ya yapılan ihracatta sadece 5 sektörde artış yaşanırken en ciddi yükseliş tütünde oldu. Geçen yıl mart ayında Rusya'ya 1.01 milyon dolarlık tütün ihracatı yapan Türkiye, bu yıl yüzde 89.8 artışla 1.92 milyon dolarlık ihracat yaptı.