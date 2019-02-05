Dünyanın en büyük mobilya perakendicisi Ikea, kurumsal müşterilerine yönelik sandalye ve masa gibi ofis mobilyası kiralama fikrini İsviçre'de test edeceğini duyurdu. Gelecekte mutfak mobilyalarında da satıştan ziyade kiralama yöntemine dönülmesi bekleniyor.
İsveç merkezli Ikea, kiralama modelini onarılabilir, yeniden kullanılabilir, dönüştürülebilir ürün tasarım ve satışına dönük daha kapsamlı bir çabanın parçası olarak gösteriyor.
Inter Ikea' nın CEO'su Torbjorn Loof, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada "Ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Onlara mobilya kiralama imkanı da sağlayacağız. Kira süresi bitince mobilyayı geri alacağız. Geri alınan mobilyaları çöpe atmaktansa onarımlarını yapıp satışa dahi çıkarabiliriz. Bu sayede ürünün ömrü uzamış olur" ifadelerini kullandı.
IKEA CEO'su Torbjorn Lööf, şirketin bir yedek parça işini başlatmayı da değerlendirdiğini belirterek IKEA mağazlarında stoklanmayacak olan mobilyalar için gerekli olan vida ve conta gibi ihtiyaçların buradan karşılanabileceğini düşünüyor.
IKEA, 2020 itibarıyla kağıt ve ahşap ihtiyacının tamamını daha sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmek istediğini belirtmiş ve fosil yakıt kullanımını 2030'da tamamen terk etme planını açıklamıştı.
Yüz bin hektardan fazla ormanlık araziye sahip olan IKEA, rüzgar ve güneş çiftlikleri de dahil olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına 1.7 milyar euronun üzerinde yatırım yaptı. IKEA, bu sayede daha çevre dostu ve sürdürülebilir bir işletme yaratmayı hedefliyor ve aynı zamanda plastik ürünlerini geri dönüştürme tesisi de bulunuyor.
Geçen yıl dünya genelinde 7500 kişinin işine son veren IKEA'nın kârı da yüzde 33'ten fazla düşüş göstermişti. Şirket bir süredir online satış kanallarına yatırım yaparken küçük kent merkezlerindeki mağazalarına ağırlık veriyor.
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