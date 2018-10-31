9 | 17

KATKI MADDESİ KULLANILMIYOR

Geçen yıl 8 ton olan üretimlerini bu yıl 10 tona çıkardıklarını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"Üretim kapasitemizi her geçen yıl artırarak yolumuza devam ediyoruz. Pişmaniyenin mazisi en az lokum kadar önemlidir bizim için. Üretime başladığımız günden beri ürünlerimize insan sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir katkı maddesi girmedi. Sadece pancar şekeri kullanarak ürettiğimiz pişmaniyemizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Afyonkarahisar'ımız tıpkı kaymaklı lokumunda olduğu gibi pişmaniyesi ile de oldukça iddialıdır."