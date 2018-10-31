Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar, geçmişi iki asır öncesine uzanan pişmaniye üretimiyle de dikkati çekiyor. Kentte 32 işletme tarafından üretilen yıllık yaklaşık 2 bin ton pişmaniye, zincir marketler aracılığıyla Türkiye'nin tamamına gönderiliyor
1
1|17
Şekerleme ve lokumlarıyla ünlü Afyonkarahisar, geçmişi iki asır öncesine uzanan pişmaniye üretimiyle de dikkati çekiyor. AA'nın haberine göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde lokum ve şekerleme üreten 60 işletme bulunuyor.
2
2|17
Bu işletmelerden 32'sinde, diğer şekerleme ürünlerinin yanı sıra pişmaniye üretimi de gerçekleştiriliyor. Yaklaşık yüzde 40 kapasite ile üretim yapılan sektörde, yılda 2 bin ton pişmaniye üretiliyor.
3
3|17
Genellikle iç pazarda tüketilen pişmaniye, şehri ziyarete gelenlerin yanlarında götürdükleri ürünlerin başında geliyor. Tüketiciler, kakaolu, vanilyalı, Antep fıstıklı pişmaniyeye yoğun ilgi gösteriyor.
4
4|17
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok kente gönderilen pişmaniyeler, özellikle zincir marketler aracılığıyla Türkiye'nin hemen her yerine ulaşıyor.
5
5|17
Kentte 1987'den beri pişmaniye üreten işletmenin genel müdürü Yunus Emre Koca, yaptığı açıklamada, lokumu, sucuğu ve kaymağı ile ünlü olan Afyonkarahisar'ın, pişmaniye üretiminde de iddialı olduğunu söyledi.
6
6|17
Anadolu'nun önemli lezzetlerinden pişmaniye ile Afyonkarahisar'ın tanışmasının iki asır öncesine dayandığını belirten Koca, şöyle devam etti:
7
7|17
"Biz de yaklaşık 31 yıldır lokumun yanında pişmaniye de üretiyoruz. Ürünlerimizi gerek ildeki, gerekse yurt genelindeki 15 mağazamızda tüketici ile buluşturuyoruz. Ayrıca zincir marketlerin 6 bin mağazası vasıtasıyla pişmaniyemizi tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Ürünlerimizle 81 ilde varız. Lezzeti ve kalitesiyle ilgili hep olumlu geri dönüşler aldık."
Koca, pişmaniyenin üç ana maddesinin un, yağ ve şeker olduğunu dile getirerek, "Önce un kavrulur, ardından şeker karamel kıvamına getirilir. İkisi sinilerde çekilerek tel kıvamına getirilir. Sonrasında bardaklama yöntemi ile şekil verilerek son haline getirilir." diye konuştu.
9
9|17
KATKI MADDESİ KULLANILMIYOR
Geçen yıl 8 ton olan üretimlerini bu yıl 10 tona çıkardıklarını anlatan Koca, şunları kaydetti:
"Üretim kapasitemizi her geçen yıl artırarak yolumuza devam ediyoruz. Pişmaniyenin mazisi en az lokum kadar önemlidir bizim için. Üretime başladığımız günden beri ürünlerimize insan sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir katkı maddesi girmedi. Sadece pancar şekeri kullanarak ürettiğimiz pişmaniyemizde hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Afyonkarahisar'ımız tıpkı kaymaklı lokumunda olduğu gibi pişmaniyesi ile de oldukça iddialıdır."
10
10|17
İşletmelerinde kadın istihdamına önem verdiklerini vurgulayan Koca, "Kadın çalışan sayımız erkeklerden daha fazla. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Çalışma arkadaşlarımızı da daha çok onlardan seçiyoruz." ifadelerini kullandı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.