İki günlük Sonar İstanbul maratonu başlıyor

Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan Sónar Istanbul, 10-11 Nisan 2026'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek 10. yıl edisyonu başlıyor. %100 Müzik’in katkılarıyla ve Guess Jeans, Kia, Migros Hemen, Pegasus alt sponsorluğuyla gerçekleşecek festivalde 10 ve 11 Nisan tarihlerinde binlerce festival katılımcısı Zorlu PSM’nin farklı sahnelerinde müzik dolu 2 gün geçirecek.

Ayrıca Sónar Istanbul’da yaratıcılık ve teknoloji platformu Sónar+D Istanbul’da bu yıl paneller, konuşmalar, atölyeler, masterclass’lar ve açık çağrı ile seçilen projeler yer alacak. Sónar+D Expo kapsamında ise “Yapay Zeka & Yaratıcılık” sergisi, yapay zeka ile yaratıcı üretim süreçlerini farklı disiplinlerden projeler aracılığıyla festival katılımcılarıyla buluşacak.

Sónar Istanbul 2026- 10 Nisan

Festivalin ilk gününde, tekno dünyasının kraliçesi Charlotte de Witte ana sahnede yer alacak. Belçikalı prodüktörün yüksek enerjili performansına, aynı gece Gerd Janson'ın house seçkileri ve LOVEFOXY'nin canlı seti eşlik edecek. Görsel-işitsel performansların ağırlık kazandığı ilk günde, Laurel Halo ve Julian Charrière'in ortak projesi Midnight Zone, okyanusun karanlık derinliklerinde sürükleyici bir yolculuk sunarken, Cora Novoa live AV performansıyla izleyicileri dans pistinde etkilemeye hazırlanıyor. Dirgen, görsel mimari ve sesin birleştiği uzamsal kompozisyonuyla festivalin deneysel ruhunu temsil edecek. Yerel sahneden güçlü isimlerin de boy göstereceği ilk günde, Arman Akıncı & Eren Eren'in duygusal hafıza ile dans pisti enerjisini sabırla ördüğü Mémoire Affective seti, Marlò b2b Günce Acı'nın hipnotik ritimlerle yüklü back-to-back performansı ve Zeynep Erbay'ın underground house anlatısı öne çıkıyor. Disco Tarantula, Sali Chandler b2b Bayram Özcan, Ögem Yılmaz ve superbebek de ilk günün kulüp enerjisini yükseltecek isimler arasında. Görsel-işitsel alanda ise anGy:he, teknoloji, ses ve görsel kompozisyonun bütünleştiği immersif performansıyla dikkat çekerken, Keigo Yoshida bilimsel araştırmalarla elektronik ses dünyasını buluşturan sürükleyici bir deneyim sunacak. Eyup Kuş'un projesi KARGA, Wuthering Peace performansıyla derin frekanslar ve soyut görsellerin ağır ağır açıldığı meditatif bir yolculuğa davet ediyor.

Sónar Istanbul 2026- 11 Nisan

Festivalin ikinci günü, tekno müziğe melodiyle ritimleri getiren Kölsch sahnedeki performansıyla damga vuracak. Duygusal derinliğiyle Apparat ile neşeli dünya ritimleriyle Polo & Pan eşlik edecek. Novi_sad ve Stef Mendesidis'in ileri teknik performansları da ikinci günün merakla beklenen anları arasında. Lady Starlight ise analog makineler ve ham techno enerjisiyle dans pistini yüksek voltajlı bir canlı performansla selamlayacak. Yerel sahnenin en güçlü temsilcilerinin ikinci günde de boy göstereceği festivalde, Damla Tek, Gülnihal, Gizem b2b Volkan ve groove4lovers, house ve techno arasında mekik dokuyan setleriyle kulüp atmosferini zirveye taşıyacak. Murathan Özbek & Serdar Ormancı nostaljik tınıları çağdaş elektronik enerjiyle buluştururken, Pleizel atmosfer, doku ve titizlikle inşa edilmiş bir enerji etrafında şekillenen canlı performansını sahneye taşıyacak. Görsel-işitsel alanda ise 30×N, hesaplama, ses ve ışığın eş zamanlı filizlendiği dinamik bir deneyimle algoritmalar ve izleyici arasındaki anlık etkileşimi sorgularken, Halina Rice elektronik ses ve görselliğin iç içe geçtiği immersif bir performans sunacak. Liam Young, New Planetary Imaginaries başlıklı görsel sunumuyla gezegen ölçeğindeki teknolojileri mercek altına alırken, Night Editor teknoloji, ses ve algının iç içe geçtiği bir görsel-işitsel yolculuğa çıkarıyor. Tonoptik teknolojik süreçleri sürükleyici deneyimlere dönüştürürken, Tuce Alba mimari düşünce, gelenek ve deneysel ses üretimini buluşturan performansıyla izleyicileri bekliyor. VIIA x Yonca Karaarslan live AV ve Istanbul Modular Ensemble da ikinci günün görsel-işitsel zenginliğini tamamlıyor.

Sónar+D Istanbul Ücretsiz Programıyla Geri Dönüyor!

Yapay Zeka ekseninde şekillenen panellerde ‘Kültür Ekonomisinde Yapay Zeka’, ‘Moda & AI- Algoritmik Dijital Styling’, ‘Video Game & AI- Oyun Tasarımında Yeni Gerçeklik’ ve ‘AI & Music- Müzik Ekosistemi’nin Geleceği’ konu başlıkları katılımcılarla buluşacak. Alp Tuğan’ın yürütücülüğünü üstlendiği ‘Canlı Kodlama Atölyesi: Duyulabilir Kodlar, Görünebilir Sesler Üretmek’, Selçuk Artut’un gerçekleştireceği ‘Yapay Zeka ve Yaratıcılık: Yapay Zeka Araçlarıyla İçerik Oluşturma’ atölyelerinde ise katılımcılar teorinin ötesine geçerek üretim süreçlerine doğrudan dahil olma imkânı sunacak.

Yapay Zeka ve Yaratıcılık Sonar+D Expo’da Buluşuyor!

Sónar+D Istanbul programı kapsamında yer alan Sónar+D Expo, bu yıl Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı bünyesinde Prof. Selçuk Artut tarafından yürütülen AI & Creativity dersinin final projelerinden oluşan “Yapay Zeka & Yaratıcılık” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, yapay zekayı yalnızca bir araç olarak değil, yaratıcı sürecin ayrılmaz bir parçası ve ilham kaynağı olarak sunuyor. Öğrenciler hem yapay zeka ile hem de onsuz üreterek bu teknolojinin estetik, etik ve yaratıcı etkilerini keşfediyor. AI destekli müzik videolarından oyun kartlarına, foto-manipülasyon çalışmalarından tiyatro prodüksiyonu tasarımına, moda ve oyun tasarımına uzanan projeler insan yaratıcılığı ile teknolojinin etkileşimini gözler önüne seriyor. Sónar+D Expo, yaratıcı endüstrilerin geleceğine dair farklı bakış açıları sunarak festival katılımcılarını üretim süreçlerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

Sónar Istanbul 2026’nın biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.