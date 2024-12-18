Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İki ilde 27 yerleşim yeri yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar, tipi ve fırtına sonucu oluşan buzlanma nedeniyle TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.12.2024 - 10:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki ilde 27 yerleşim yeri yolu kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        AA'nın haberine göre, Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

        Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

        İHA'nın haberine göre, Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkisinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2540 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapandı. Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #Ardahan Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu