1.3 kilometrekarelik kara parçası, her iki ülkeye de 12 mil uzaklıkta... Hans Adası’nın büyüklüğü bir futbol sahası kadar ve üzerinde ara sıra konan kutup kuşları dışında canlı barınmıyor.

1973 yılında sorunu çözmek için başlatılan diplomatik görüşmelerden bir sonuç alınamamış, 1984 yılında ise Kanadalı askerler karaya çıkarak bayrak dikmişti.

Global ısınma devam ettikçe Hans Adası'nın çevresindeki deniz trafiğinin de artacağına inanılıyor.

Bayrağın yanı sıra adaya bir şişe Kanada viskisi bırakıldı. Bunun üzerine Danimarkalılar da adaya çıkarak kendi bayrağını dikip, ülkelerinin içkisi 'schnapp' bıraktı.

O zamandan bu yana tam 35 yıldır iki ülke zaman zaman adaya çıkarak içki şişesi bırakıp 'Hans Adası'nın kendilerine ait olduğunu ilan ediyor.