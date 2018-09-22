Bolu’nun Göynük ilçesi Hasanlar köyünde tüfekle vurulan 3 yavru köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Köpeklerden 2’sinin öldüğü, 1’inin ise yaralı olduğunu gören köylüler, yavru köpeği tedavisi için Bolu’ya getirdiler.

İHA'nın haberine göre Bolu Veteriner Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan yavru köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde 10 adet saçma mermisi bulundu. Veteriner Hekim Burhan Karabaş, "Kliniğimize dün akşam saatlerinde Göynük’ten getirilen 4 aylık yavru köpeğe yaptığımız tetkikler sonucunda radyografide baş kısmında 6, kalça ve bacak kısmında 4 olmak üzere toplam 10 adet saçma isabet ettiği görüldü. Yapılan kan sayımında kan değerlerinin oldukça düşük olduğu saptandı. Hemen tedavi altına aldık. Bolu Veteriner Tıp Merkezi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu duruma duyarsız kalmayıp yaralı köpeğimizi bizlere tedavisi için ulaştıran hayvan sever dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ