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        Haberler Bilgi Ekonomi İkinci el araba ve motosiklet satışında 6 ay 6 bin kilometre kuralı ne zamana kadar geçerli, 6+6 kimleri kapsıyor?

        İkinci el motorlu kara taşıtları için geçerli olan 6+6 kuralı uzatıldı! 6 ay 6 bin kilometre kuralı kimler için geçerli?

        İkinci el motorlu kara taşıtları için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen düzenlemede otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerinin engellenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Bakanlığın bu zamana kadar yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere de yaklaşık 93 milyon lira idari para cezası uyguladığı açıklandı. Peki, 6 ay 6 bin kilometre kuralı ne kadar uzatıldı, kimler için geçerli? İşte, 6+6 kuralı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:00
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        İkinci el motorlu kara taşıtlarının fahiş fiyatlara satılmasını ve stokçuğulu engellemek amacıyla getirilen 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı. Bu düzenleme ile beraber, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtları tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre dolmadıkça satılması mümkün olmayacak. Peki, 6+6 kuralı ne zamana kadar geçerli olacak? İşte, detaylar...

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        6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI NEDİR, NEDEN GETİRİLDİ?

        Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını başlattı. Bu sayede, ikinci el araçların sıfır fiyatını geçtiği haksız kazanım yerine; bir arabanın satılması için 6 ayı doldurması veya 6 bin kilometreye ulaşmış olması gerekiyor.

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        6 AY 6 BİN KİLOMETRE UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

        6+6 kuralı araç ticareti yapan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yani bireysel satışlar da ticari satışlar da bu kurala uymak durumunda.

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        6+6 DÜZENLEMESİ NE KADAR UZATILDI?

        İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2026'ya kadar devam edecek.

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        KURALA UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANDI

        Yapılan denetim ve uygulamalar kapsamında, 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere de yaklaşık 93 milyon lira idari para cezası uygulandığının bilgisi verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, ⁠söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay ve 6 bin kilometre kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır. İkinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecektir. Yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde 3 ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edilecektir. Bu kapsamda noterlikler, söz konusu satışları engellemeye devam edecek ve denetimler sürecektir."

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