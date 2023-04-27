Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

İkinci el araç satışları ilk çeyrekte yüzde 50 arttı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), yılın ilk çeyreğinde ikinci el araç pazarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.5 oranında 2 milyon 692 bin 783 adede ulaştığını açıkladı. MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Geçen yıl özellikle ikinci yarı itibarıyla daralma eğilimine giren ikinci el taşıt pazarı Ocak ayından itibaren yükseliş grafiği çiziyor" dedi. Araç bulunurluk sorununun hala devam ettiğini de vurgulayan Erkoç, "Geçen seneye göre arz artmış olsa da talep ondan daha fazla artmış durumda. Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi talebi arttıran en önemli sebeplerden biri. Bu denge sağlanmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu

İkinci el araç satışları ilk çeyrekte yüzde 50 arttı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el taşıt satışlarının Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.5 oranında arttığını bildirdi.

Aydın Erkoç, "Geçen yıl özellikle ikinci yarıdan itibaren daralma eğilimine giren, kasım ayına kadar olan dönemde düşüşler yaşayan, aralık ayında canlanmakla birlikte yılı yüzde 8,5’lik bir artışla kapayan ikinci el taşıt pazarında bu yıl ocak-mart döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50’ye yakın arttı. Bu artış, büyük oranda ocak ayındaki canlılıktan kaynaklandı" dedi.

İkinci el araç pazarında ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,2 artışla 921 bin 387 adet olan satışların, 11 ilde büyük kayba yol açan ve tüm ülkeyi derinden etkileyen depremlerin yaşandığı şubat ayında ise yüzde 23,4’lük bir artışla 704 bin 954 adete gerilediğini hatırlatan Erkoç, "Ramazan’ın başladığı mart ayında ise satışlar yüzde 39,9’luk bir artışla 1 milyon sınırını aşarak 1 milyon 66 bin 442 adet düzeyinde gerçekleşti" değerlendirmelerinde bulundu.

2.7 MİLYON ADET ARAÇ SATILDI

Ocak-mart dönemi itibarıyla toplam ikinci el taşıt satışı, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 49,5 oranında 891 bin 717 adetlik bir artışla 2 milyon 692 bin 783 adede ulaştı.

MASFED'den yapılan açıklamada, bu sayıların henüz bayram canlılığının başlamadığı dönemi kapsadığına dikkat çekilerek, açıklanacak nisan ayı verilerinin, daha yüksek oranlı bir büyümeye işaret etmesinin beklendiği aktarıldı.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, taşıt piyasasının temel ürünü olan otomobillerin satışındaki artışın ise genel artışın çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Erkoç, "İlk çeyrekte ikinci el pazarda el değiştiren taşıtların en büyük bölümünü, 1 milyon 878 bin 280 adetle otomobiller oluşturdu. Otomobil satışları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 59,4 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekler itibarıyla kamyonet satışları da yüzde 45,4’le yüksek oranlı bir artış gösterirken otobüslerde yüzde 8,8, kamyonlarda yüzde 10,5, minibüslerde yüzde 17,1 ile düşük kalan artışlar, toplamdaki artış oranını aşağı çekti. Öte yandan traktör satışlarındaki artış yüzde 9,5’te kaldı" dedi.

'ARZ TALEBİ KARŞILAYAMAZSA FİYATLAR ARTAR'

Araç bulunurluk sorununun hala devam ettiğini de vurgulayan Erkoç, "Pandemiden itibaren süregelen arz sıkıntısı ne yazık ki bugün de devam ediyor. Geçen seneye göre arz artmış olsa da talep ondan daha fazla artmış durumda" ifadelerini kullandı.

Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinin talebi arttıran en önemli sebeplerden biri olduğuna değinen Erkoç, "Bu denge sağlanmadığı sürece fiyatlar artmaya devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari araçlar yenilenirken ÖTV ödenmemesi kararının da piyasayı canlandıracağını belirten Erkoç, "Bu kararla ticari olarak çalışan araçlar yenilenir, piyasada canlanma yaşanır. Ancak bu durum fiyat artışlarının önüne geçemeyecektir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
OTOMOBİL Togg CEO'sundan teslimat açıklaması
MG4'ün fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
OTOMOBİL İngiliz modellerin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
Siro 350 bin araca yetecek batarya üretecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 350 bin araca yetecek
Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı: Türkiye'ye özel motor - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Türkiye'ye özel motor ile tanıtıldı
Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
OTOMOBİL Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Mercedes Rusya pazarından tamamen çekildi
OTOMOBİL Rusya pazarından tamamen çekildi
ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİL ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
Trafikteki araç sayısında hızlı artış
OTOMOBİL Trafikteki araç sayısında hızlı artış
'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'
OTOMOBİL 'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG kredisi açıklaması - Son Dakika Haberleri
OTOMOBİL "Dünyada güçlü bir oyuncu olacağız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.