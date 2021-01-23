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Araç sahibine aracının piyasa değerini gösterecek

Cardata, ikinci el araç sektörüne yönelik satıcılarla tüketicileri buluşturan akıllı araç fiyatlandırma modülü geliştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uygulamayla distribütörler, bayiler, galeri ve diğer tüm işletmeler artık kendi internet siteleri üzerinden tüketicilere aracının değerini ücretsiz olarak gösterebilecek ve satın alma yapabilecek

İkinci el araca özel fiyat çıkaracak - otomobil haberleri
HABERTURK.COM

Veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci el araç sektörüne akıllı fiyatlandırma modülü geliştirdiğini duyurdu. Buna göre, ikinci el araç alım satımı yapan tüm işletmeler artık internet siteleri üzerinden tüketicilere araçlarının değerini ücretsiz olarak gösterebilecek ve satın alma yapabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, uygulamayla işletmelerin internet sitelerine “Aracınızı hemen satın alıyoruz” linkini adapte eden Cardata, bu sayede ikinci el tedarikini güçlendirmeyi ve sektörün araç kaynağını artırmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmeler sektörde ikinci el araca ulaşmayı oldukça zorlaştırdı. İkinci el ticareti yapan distribütörler, bayiler, galeri ve diğer özel işletmeler yalnızca sınırlı kanallar üzerinden ikinci el araçları satın alabiliyordu. Biz, geliştirdiğimiz akıllı fiyatlandırma ve yönlendirme modülü sayesinde tüketicilerle ikinci el araç arayan işletmeleri saniyeler içerisinde bir araya getirebiliyoruz. Böylece işletmeler hem kendi panelleri üzerinden ikinci el araç fiyatlandırmalarını yönetebiliyor hale gelecek hem de talep ettiği ikinci el araç kaynağına ulaşabilecek. Hatta dilerse takas bile yapabilecek. Tüketiciler 3 adımda aracının değerini ücretsiz olarak öğrenebilecek" dedi.

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