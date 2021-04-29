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İkinci el elektronik ürün girişimine tohum yatırım geldi

Atıl durumda olan ikinci el elektronik ürünleri ekonomiye kazandırmak için yola çıkan yerli girişim EasyCep, ilk tohum yatırımını aldığını duyurdu. Yerli ve uluslararası melek yatırımcılardan 9 milyon liralık yatırım toplayan şirketin, 2022 yılından itibaren yurtdışına açılmayı planladığı aktarıldı. 3 yılda 30 bin adet cihazı yenileyip satışını gerçekleştiren girişimin kurucu ortaklarından Mehmet Akif Özdemir, "Hem ülke ekonomisine hem doğaya hem de insanların cüzdanına katkı sağlamak için yola çıktık. Hedefimiz, Easycep’in Türkiye’de her türlü yenilenmiş elektronik ürünün bulunabildiği, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde satın alınabildiği bir pazaryeri platformu oluşturmak" dedi

İkinci el elektronik ürün girişimine tohum yatırım geldi

Yenilenmiş elektronik ürün pazarında hizmet veren yerli girişim EasyCep, ilk tohum yatırımını aldı. Girişimin çıktığı ilk yatırım turunda Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen melek yatırımcı ve yeni nesil girişimcilerinden 9 milyon liralık yatırım aldığı kaydedildi.

Girişimin yatırımcıları arasında Fibabanka’nın kurumsal girişim sermayesi fonu olan Finberg, melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum, Peak Games ve Ace Games’in kurucularından Hakan Baş, Birleşik Ödeme’nin kurucularından İlker Sözdinler ve Papara’nın kurucusu Ahmed Karslı gibi isimler ve kuruluşlar bulunuyor.

2018 yılında Mehmet Akif Özdemir ve İsmail Dinçer tarafından kurulan EasyCep, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ikinci el elektronik eşyaların yenilenerek bir yıl garantili satışını gerçekleştiriyor. 3 yılda 30 bin adet cihazı yenileyip satışını gerçekleştiren girişimin kurucu ortaklarından Mehmet Akif Özdemir, giderek artan elektronik ürün fiyatlarının tüketicileri ikinci el pazarına yönelttiğini aktardı.

'PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 6 MİLYAR DOLAR'

Özdemir, “İkinci el ürün kullananların sayısı her geçen gün artıyor ve yenilenmiş bu ürünleri alabilecekleri güvenilir platformlar arıyorlar. EasyCep olarak yenilenmiş elektronik ürün satışımız ile tüketicilerin bu ihtiyacına cevap veriyoruz. Sattığımız tüm ürünler en az 12 ay garantili” dedi. Şu anda en büyük işlem hacminin cep telefonlarında olduğunu kaydeden Özdemir, Türkiye’de yıllık 20 milyon adet ikinci telefonun el değiştirdiğini, pazar büyüklüğünün ise yaklaşık 6 milyar doları bulduğunu söyledi.

Dünyadaki yenilenmiş telefon pazar büyüklüğünün ise yaklaşık 50 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Özdemir, "Tüm dünyada yıllık 330 milyon adet yenilenmiş telefon satışı yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, Ağustos 2020’de yenilenmiş telefonların satışı ile ilgili bir regülasyon çalışması yaptı. Buna göre, Ticaret Bakanlığı’ndan yenileme merkezi lisansı alan şirketler yenilenmiş telefon satabilecek. Biz de EasyCep olarak gerekli başvurularımızı yaptık, bu alandaki ilk lisanslı şirket olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

HEDEF YURTDIŞI

2020 yılından itibaren internet üzerinden yenilenmiş elektronik ürünler için pazaryeri hizmeti verdiklerini anlatan Özdemir, “Cep telefonu ile başladığımız bu işte şu anda telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerin hem alımını hem de satışını yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte birçok elektronik eşyanın alımını ve yenileyerek satışını yapacağız. 2022 yılından itibaren yurtdışına açılmayı planlıyoruz" dedi.

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