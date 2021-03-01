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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilİkinci el sıfır araçta 'ÖTV' oyunu
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İkinci el 'sıfır araçta' değişen parçaya dikkat

Oto ekspertiz şirketi Pilot Garage, sıfır kilometre araçlarda ortaya çıkan problemlerle ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, bayi garantisi olmadan şahıslar tarafından satışa sunulan sıfır kilometre araçlarda, değişen veya boyalı parça problemlerinin yaşanabileceği vurgulandı. Ekspertizi yapılan bazı sıfır kilometre araçlarda ise 4 kapının birden sök-tak işlemi yapıldığı, bu durumun araç modeline bağlı olarak 30-40 bin TL'ye varacak değer kaybı oluşturduğu belirtildi. Düşük ÖTV diliminde yer aldığı için uygun fiyat etiketine sahip donanımsız araçlara ekstra eklemeler yapılırken bazı parçaların sökülüp yeniden takıldığı, bazı parçaların ise tekrar boyanabildiği de yapılan uyarılar arasında

İkinci el sıfır araçta 'ÖTV' oyunu
HABERTURK.COM

Ekspertiz şirketi Pilot Garage,kâr amacıyla satın alındıktan sonra tekrar satışa sunulan sıfır kilometre araçlar ile ilgili uyarılarda bulundu. Bu kapsamda, teknik anlamda artık "ikinci ele" düşmüş sıfır kilometre araçların ekspertiz işlemlerinde birçok değişen-boyalı parça problemiyle karşılaşıldığı kaydedildi.

Son dönemde gündemde olan bu araçlar hakkında görüşlerini paylaşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, "Sıfır kilometre bu araçların nakliyesi amatör bir şekilde yapılıyor. Çekiciden düşebiliyor, park esnasında diğer araçlar çarpabiliyor, dolu yağışına ve birçok fiziki etkene maruz kalabiliyor" dedi.

Emre, ÖTV oranı düşük seviyede kaldığı için daha uygun fiyat etiketiyle satılan donanımsız araçların albenisini artırmak adına deri döşeme uygulaması yapılarak daha yükse fiyata satılmaya çalışıldığını kaydederek, "Ekspertize gelen bazı sıfır km araçların 4 kapısının da sökülüp tekrar takıldığını tespit ettik, sonradan deri döşemeye çevirmek için koltukları çıkarmak suretiyle kapıların söküldüğü ortaya çıktı. Aynı şekilde body kit ve benzeri eklentilere sahip araçlarda da boyalı parçalara şahit oluyoruz. Tüm bunlar araç başına 30-40 bin TL'ye kadar değer kaybı yaşamanıza neden olur. En yakın dostunuzdan dahi olsa, gelecekte mağdur olmamak için ikinci ele düşmüş sıfır kilometre her otomobili tarafsız ve kurumsal bir ekspertiz noktasında kontrol ettirmekte ısrarcı olun. Satıcılar bu gibi konularda yeterince şeffaf yaklaşmıyor" uyarısında bulundu.

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