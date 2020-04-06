İkinci Sosa yolda!

Karadeniz ekibinde yeni sezonların hazırlığı da var. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan kaptan Jose Sosa ile mukavele uzatacak olan Trabzonspor yönetiminde izleme komitesi deyim yerindeyse yeni bir Sosa buldu; Lucas Robertona. O da Arjantin’den.

Velez Sarsfield forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncuyu yakın takibe alındı. Kulübüyle bir yıl daha mukavelesi bulunan genç isim için scout ekibi çok olumlu rapor verdi.

1,73 boyunda olan ve sağ ayağını raket gibi kullandığı belirtilen genç ismin scout ekibine göre en önemli özelliği ise duran toplardaki ustalığı. Bu özelliğinden dolayı da Lucas’a “Yeni Sosa” yakıştırması yapılıyor. Oyun zekâsına da övgüler yapılan Arjantinli ismin, gelecek yıllar düşünülerek kadroya katılabileceği, yönetimin Sosa’dan da görüş alıp harekete geçmesi bekleniyor.