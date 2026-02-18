İkişer damla bütün gününüzü kurtarabilir! Nane yağını şakaklara sürmek gerçekten migrene iyi gelir mi?

Migren atakları yaşayanlar için çözüm bazen karanlık bir oda, bazen de bir fincan kahve oluyor. Son dönemde ise sosyal medyada sıkça önerilen yöntemlerden biri nane yağı. Özellikle şakaklara birkaç damla sürmenin baş ağrısını hafiflettiği iddia ediliyor. Peki bu ne kadar doğru?