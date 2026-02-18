İkişer damla bütün gününüzü kurtarabilir! Nane yağını şakaklara sürmek gerçekten migrene iyi gelir mi?
Baş ağrısı tuttuğunda ilk refleksiniz ilaca uzanmak mı oluyor? Oysa bazıları çözümün aktarlarda satılan küçük şişelerde saklı olduğunu söylüyor. Şakaklara sürülen iki damla nane yağı gerçekten migrene iyi geliyor mu?
Migren atakları yaşayanlar için çözüm bazen karanlık bir oda, bazen de bir fincan kahve oluyor. Son dönemde ise sosyal medyada sıkça önerilen yöntemlerden biri nane yağı. Özellikle şakaklara birkaç damla sürmenin baş ağrısını hafiflettiği iddia ediliyor. Peki bu ne kadar doğru?
MENTOLÜN SERİNLETİCİ ETKİSİ
Uzmanlara göre nane yağının içinde bulunan mentol, cilt üzerinde serinletici bir etki yaratıyor. Bu serinlik hissi, ağrı algısını geçici olarak azaltabiliyor.
Yapılan bazı küçük ölçekli çalışmalarda, özellikle gerilim tipi baş ağrılarında alına ve şakaklara sürülen seyreltilmiş nane yağının ağrıyı hafifletebildiği görülmüş durumda. Ancak söz konusu migren olduğunda tablo biraz daha karmaşık.
MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI AYNI DEĞİL
Migren; zonklayıcı ağrı, mide bulantısı, ışığa ve sese hassasiyet gibi belirtilerle seyreden nörolojik bir rahatsızlık. Gerilim tipi baş ağrısı ise genellikle başın etrafını saran baskı hissi şeklinde tanımlanıyor. Nane yağı, daha çok kas gerginliğiyle ilişkili baş ağrılarında etkili olabiliyor.
Migren ataklarında ise mentolün yarattığı serinlik hissi bazı kişilerde rahatlama sağlasa da bu durum herkeste aynı sonucu vermiyor. Hatta yoğun kokular bazı migren hastalarında atağı tetikleyebiliyor. Bu nedenle “herkese iyi gelir” demek doğru değil.
NASIL KULLANILMALI?
Uzmanlar, nane yağının doğrudan ve yoğun şekilde cilde uygulanmasını önermiyor. Uçucu yağlar yüksek konsantrasyona sahip olduğu için mutlaka bir taşıyıcı yağla (örneğin badem yağı) seyreltilerek kullanılmalı. Şakaklara ve alna nazikçe masaj yaparak sürmek yeterli oluyor.
Ayrıca göz çevresinden uzak tutulmalı ve açık yaralara uygulanmamalı. Hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar ise denemeden önce mutlaka doktora danışmalı.
DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM OLABİLİR
Nane yağı, migreni tamamen ortadan kaldıran mucizevi bir çözüm değil. Ancak bazı kişilerde, özellikle hafif ve başlangıç aşamasındaki baş ağrılarında destekleyici bir yöntem olarak işe yarayabiliyor.
Düzenli ve şiddetli migren atakları yaşayanların ise mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurması gerekiyor. Kısacası, iki damla nane yağı bazı günler kurtarıcı olabilir; ancak kalıcı ve kesin bir tedavi olarak görülmemeli.