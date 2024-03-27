İkiye bölünen traktörde feci ölüm!

Edirne’de minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çevre yolunda Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. kontrolündeki minibüs, Yusuf Şahin idaresindeki traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör hurdaya döndü. Sürücü Şahin, traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.