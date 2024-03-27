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        İkiye bölünen traktörde feci ölüm!

        Edirne'de meydana gelen bir kazada minibüsle çarpışan traktör ortadan ikiye bölündü. Olayda traktör sürücüsü feci şekilde can verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:54
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        İkiye bölünen traktörde feci ölüm!
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        Edirne’de minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çevre yolunda Halide Sert Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

        MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

        Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. kontrolündeki minibüs, Yusuf Şahin idaresindeki traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör hurdaya döndü. Sürücü Şahin, traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İtfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu traktör sürücüsü Şahin’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Yusuf Şahin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #edirne
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