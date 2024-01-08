Haberler Yaşam İkizler arasındaki gizemli bağ: Gerçekten telepatik iletişim kurabiliyorlar mı?

İkizler arasındaki gizemli bağ: Gerçekten telepatik iletişim kurabiliyorlar mı? İkiz olan tanıdığınız varsa ''ikizim bir yerini sakatladığında benim de canım yanıyor'' gibi sözleri duymuş olabilirsiniz. Peki bu durum gerçekten yaşanıyor mu, ikizler birbirleriyle telepati yapabilir mi? İşte sizin için, ikizlerin telepati kurup kuramadığına dair bazı bilgiler... Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:55 facebook

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Telepati; insanların beş duyu organını kullanmadan, duyular dışı yollarla düşünce alışverişidir, telepatik bağlantı ise bir başkasının ne düşündüğü hakkında o kişi tek bir kelime söylemeden bile bir şeyler bilebileceğiniz anlamına gelir. İkizlerin bu telepatik bağlantıyı çok yaşadığı düşünülür ancak bu doğru mudur? İşte, ikizlerin telepati kurup kurmadığına dair detaylar...

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İKİZLER AYNI ŞEKİLDE Mİ DÜŞÜNÜYOR? BBC Science Focus’taki yazıya göre, son zamanlardaki beyin görüntüleme araştırmaları, beyin aktivitesi kalıplarının tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre daha benzer olduğunu gösteriyor. Bu, sayıları ezberlemek gibi eylemlerde bulunurken tek yumurta ikizlerinin daha çok benzer düşündüğü anlamına geliyor.