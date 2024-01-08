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        Haberler Yaşam İkizler arasındaki gizemli bağ: Gerçekten telepatik iletişim kurabiliyorlar mı?

        İkizler arasındaki gizemli bağ: Gerçekten telepatik iletişim kurabiliyorlar mı?

        İkiz olan tanıdığınız varsa ''ikizim bir yerini sakatladığında benim de canım yanıyor'' gibi sözleri duymuş olabilirsiniz. Peki bu durum gerçekten yaşanıyor mu, ikizler birbirleriyle telepati yapabilir mi? İşte sizin için, ikizlerin telepati kurup kuramadığına dair bazı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:55
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        Telepati; insanların beş duyu organını kullanmadan, duyular dışı yollarla düşünce alışverişidir, telepatik bağlantı ise bir başkasının ne düşündüğü hakkında o kişi tek bir kelime söylemeden bile bir şeyler bilebileceğiniz anlamına gelir. İkizlerin bu telepatik bağlantıyı çok yaşadığı düşünülür ancak bu doğru mudur? İşte, ikizlerin telepati kurup kurmadığına dair detaylar...

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        İKİZLER AYNI ŞEKİLDE Mİ DÜŞÜNÜYOR?

        BBC Science Focus’taki yazıya göre, son zamanlardaki beyin görüntüleme araştırmaları, beyin aktivitesi kalıplarının tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre daha benzer olduğunu gösteriyor. Bu, sayıları ezberlemek gibi eylemlerde bulunurken tek yumurta ikizlerinin daha çok benzer düşündüğü anlamına geliyor.

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        İKİZ FARKLILIKLARI

        Monozigotik olarak da adlandırılan tek yumurta ikizleri, döllenmiş yumurtanın anne karnındaki gelişiminin çok erken bir aşamasında ikiye bölünerek iki embriyo oluşturur. Bu durum, embriyonun içinde mevcut olan genetik materyalin çoğalmasına sebep olur. Yani, bu bebekler aynı genomu paylaşmaları nedeniyle birbirlerine çok benzer şekilde doğarlar.

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        Dizigotik olarak bilinen çift yumurta ikizleri ise 2 ayrı sperm hücresinin, rahimde aynı anda döllenmesiyle oluşur, bu da farklı DNA (genom) setlerine sahip iki ayrı yumurtanın oluşmasına yol açarak çift yumurta ikizlerini oluşturur.

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        TELEPATİ Mİ YOKSA EMPATİ Mİ?

        2011 yılında Bilim ve İyileşme Dergisi’nde yayınlanan makalede, ikizlerden biri acı çekerken diğerinin de acı hissetmesi gibi fiziksel hisler yaratacak kadar güçlü duygusal bağın işaretleri konusu da ele alınır. Bu makaleye göre, ikizler çok uzun süre beraber kaldıklarından birbirlerini o kadar yakından tanıyabilirler ki, ikizlerinin nasıl konuşacağını veya davranacağını tahmin edebilirler.

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        Bu durumun uzun yıllardır evli olan çiftlerde, yani yakın ilişki içinde olan kişiler arasında da gözlemlendiği de bilinir bu sebeple bunun telepatiden çok empatiye yakın olduğu söylenebilir.

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        İKİZ TELEPATİSİNE DAİR KANIT VAR MI?

        Konuya dair olan tüm bilgiler anekdotsal kanıtlara dayanır, bilimsel gerçekliği yoktur. Bu anekdotların dayanak noktası; ikizler arasındaki benzer genetik bağlantıların, benzer beyin yapılarının oluşmasına ve dolayısıyla benzer düşüncelerin oluşmasına yol açmasıdır ancak bunu kanıtlayan çalışmalar yoktur.

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        Bu konuda verilen örneklerden birisi, Gemma Houghton’ın ikiz kardeşi Leanne'in başının dertte olduğuna dair güçlü bir hisse kapılmasıdır. Kız kardeşinin yanına gittiğinde onu küvetin içinde baygın halde buldu. Leanne sara hastasıydı ve küvette nöbet geçirdi. Gemma, ikizinin yanına zamanında yetişip onu kurtardı.

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        Leanne geçmişte buna benzer birçok kriz geçirdiği için ailesindeki herkes ona karşı dikkatliydi ve kontrol ediyordu, yani şans eseri annesi yerine ikizinin kurtarmış olması bilimsel bir veriye dayanmıyor, sadece bir anekdottan ibaret olduğundan ikiz telepatisinin gerçek olduğunu söylemek doğru değildir.

        Kaynak: Science ABC, Explore, IFL Science, BBC Science Focus, Live Science

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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