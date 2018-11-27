İkizler Memo-Can dizisinin 5. son bölümü geçtiğimiz Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarına geldi. İkizler Memo-Can 5. son bölümünde; Memo Can'ı kurtardı. İkilzer evlerine dağıldı. Peki, İkizler Memo-Can 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

İKİZLER MEMO-CAN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Onur'a düzenlenen suikast girişimi sırasında orada olan Melek, kendini siper ediyor! Peki Melek'in sağlık durumu ne olacak?

İkizler Memo - Can yeni bölümde Onur’un çalıştığı işadamlarından biri ona suikast düzenler. Bu olay Onur ve Melek’in kaderlerini bir kez daha kesiştirir. Melek, Onur için kendi canını tehlikeye atar. Peki Onur şimdi ne yapacak? Yaralanan Melek'in sağlık durumu bundan nasıl etkilenecek?

Öte yandan kaçırılan Can'ın yardımına Memo koşar. Can'ın yerini öğrenen Memo zekice bir plan yaparak Can'ın kurtulmasını sağlar. Can ve Memo artık özgürdür. Can'ı karşısında gören Sibel şok olur.

İkizler Memo-Can 6. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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