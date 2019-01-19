İkizler Memo-Can 11. yeni bölümü bu akşam neden yok? İkizler Memo-Can yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada diziseverler dizilerin yeni bölümlerini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

İKİZLER MEMO-CAN BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bilindiği üzere her sene reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu yılki televizyon kanalları ile reklam anlaşmalarının süresi biraz fazla uzayınca diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlamama kararı aldı. Bu sebepten dolayı İkizler Memo-Can dizisi bugün yayınlanmayacak.

İKİZLER MEMO-CAN 11. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İkizler Memo-Can'ın yeni bölümü 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Onur, Melek'e aşkının arkasında olduğunu söylüyor! Yaren'e filmde oynaması için teklif geliyor ve film ekibi babasından izin alarak mahallede çekim yapıyor. Ancak Osman, rol gereği Yaren'e laf atıldığını görünce film setinde olay çıkarıyor. Yaşanan kavga sonrası mahkemede Osman'a ve kavgaya karışan Onur'un yardımcısına sosyal hizmet cezası verilince olanlar oluyor.