İkizler Memo-Can 13. son bölümü izlendi. Hemen ardından İkizler Memo-Can 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan İkizler Memo-Can dizisinin son bölümü diziseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Memo ve Can'ın kaybolmasının ardından herkes elbirliği ile ikizlerin peşine düştü.

İKİZLER MEMO-CAN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde.

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yaren’in oyuncu olacağını bütün mahalle duymuştur. Mahmut bu durumdan endişelenir ve Osman’a Yarenle evlenmeleri için baskı yapar. Osman eline geçirdiği bu kozu iyi değerlendirir ve Mahmut’u peşinden koşturur. Osman’ın bir şartı vardır. Mahmut ve Yaren’in kendisini istemeye gelmelerini ister.

İkizler, anne ve babalarıyla Kartepe’ye tatile giderler. Memo ve Can’ın yürüyüşe çıktığı sırada çığ düşer. Çocuklar karda kaybolur. Herkes elbirliği ile İkizler’i aramaya başlar. Bunu duyan Osman İstanbul’dan kamyonetine atladığı gibi Kartepe’nin yolunu tutar.