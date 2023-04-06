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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR ikramiye tarihleri

Emekli bayram ikramiyeleri zamlandı. İkramiyelere zam gelmesiyle birlikte emeklilerin heyecanı bir kat daha artarken emekli ikramiye ödeme tarihleri de belli oldu. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2023 Ramazan Bayramı SSK ve BAĞ-KUR ikramiye ödeme tarihleri...

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  • İKRAMİYELER ÖDENİYOR! Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR ikramiye tarihleri

    Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılan tarihler arasında yer almaya başladı. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce yatırıyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Ayı içerisinde yatacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Merak edilen tarihler belli oldu. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
  • İKRAMİYELER ÖDENİYOR! Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR ikramiye tarihleri

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.

     
  • İKRAMİYELER ÖDENİYOR! Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR ikramiye tarihleri

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

    2023 yılı Nisan ayı için;

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

     
  • İKRAMİYELER ÖDENİYOR! Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR ikramiye tarihleri

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

    EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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