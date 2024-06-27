Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: * Vergi indirim ve istisnası amacıyla kullanılacak engelli raporlarının geçerli kabul edilmeye devam edilmesi uygulamasının 30.06.2024 tarihi itibarıyla sona erdirilmesi,

Usulüne uygun olarak yapılan her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları ile kontrol muayenesi başvurularının olağan şekilde karşılanmaya devam edilmesi uygun değerlendirilmiştir.