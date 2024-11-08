İlaçlama sırasında patlama! 2 yaralı var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında korku dolu anlar yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekibinden Mustafa Rüzgar ve Mehmet Su, ilaçlama yapmak üzere bir apartmanın bodrum katına geldi. Motorlu ilaçlama aracını çalıştıran ekip, bu sırada meydana gelen patlamada yaralandı.

Apartmanda yaşayanlar, panikle dışarı çıktıklarında yerde yatan 2 işçiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.