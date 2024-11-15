İlaçlanan evdeki bebek öldü!
Olay, İzmir'de meydana geldi. İlaçlama yapılan apartmanda bir yaşındaki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz bebek gözyaşları içinde toprağa verildi. İlaçlama yapan firmanın üç çalışanı gözaltına alındı.
Giriş: 15.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:42
Olay, İzmir'de meydana geldi.
İlaçlama yapılan apartmanda bir yaşındaki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti.
Talihsiz bebek gözyaşları içinde toprağa verildi.
İlaçlama yapan firmanın üç çalışanı gözaltına alındı.
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