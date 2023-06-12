İlaçta kur farkı iki katını aştı

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Geçtiğimiz yıl üç kez yapılan ilaç kuru güncellemesi eczane raflarını doldurmaya yetmedi.

Güncel euro kuru ile ilaç euro kuru arasındaki fiyat farkı iki katını aşınca halihazırda olan ilaç yokları artmaya başladı.

Serbest piyasada güncel euro kuru 25 liraya dayandı, ilaç kuru ise aralık ayından bu yana 10,76 lira ile sabit tutuluyor. Aradaki fark ilaç yoklarının artmasına sebep oldu.

Eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü, kalp, diyabet, hormon ilaçları ile kadın-doğum ile ilgili ilaçlar ve kanser ilaçları yeterli düzeyde bulunamıyor.