"Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah" adlı ilahiyle sosyal medyada viral olan Celal Karatüre, bu kez ilahinin bestecisi Abdurrahman Önül ile ilahiyi seslendirdi.

Düetin klibi YouTube’da kısa sürede trendlere girdi ve 4 günde yaklaşık 9 milyon görüntüleme aldı. İlahi, Youtube Trend Müzikler listesinde 1'inci sırada yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ilahi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kâbe’de hacılar Hû der Allah." Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum.