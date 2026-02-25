İlahi düeti Youtube'da ilk sırada
"Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" adlı ilahiyle popüler olan Celal Karatüre, bu kez ilahinin bestecisi Abdurrahman Önül ile ilahiyi seslendirdi. İlahi, Youtube trendler listesinde 1'inci sırada yer aldı
"Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah" adlı ilahiyle sosyal medyada viral olan Celal Karatüre, bu kez ilahinin bestecisi Abdurrahman Önül ile ilahiyi seslendirdi.
Düetin klibi YouTube’da kısa sürede trendlere girdi ve 4 günde yaklaşık 9 milyon görüntüleme aldı. İlahi, Youtube Trend Müzikler listesinde 1'inci sırada yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ilahi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kâbe’de hacılar Hû der Allah." Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum.
