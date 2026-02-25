Canlı
Habertürk
Habertürk
        "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" düeti Youtube'da ilk sırada

        İlahi düeti Youtube'da ilk sırada

        "Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" adlı ilahiyle popüler olan Celal Karatüre, bu kez ilahinin bestecisi Abdurrahman Önül ile ilahiyi seslendirdi. İlahi, Youtube trendler listesinde 1'inci sırada yer aldı

        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 16:12
        İlahi düeti Youtube'da ilk sırada

        "Kâbe’de Hacılar Hû Der Allah" adlı ilahiyle sosyal medyada viral olan Celal Karatüre, bu kez ilahinin bestecisi Abdurrahman Önül ile ilahiyi seslendirdi.

        Düetin klibi YouTube’da kısa sürede trendlere girdi ve 4 günde yaklaşık 9 milyon görüntüleme aldı. İlahi, Youtube Trend Müzikler listesinde 1'inci sırada yer aldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, ilahi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kâbe’de hacılar Hû der Allah." Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden, icracısına kadar tüm kardeşlerime tebriklerimi iletiyorum.

        Mısır Çarşısı'ndaki gelin kaynana çekişmesi

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izinde tuttuğu Ramazan Günlüğü'nde Mısır Çarşısı'na uğruyor. Burada hem Osmanlı'nın alışveriş kültürünün notlarını hem de günlük yaşamın renkli ayrıntılarını aktarıyor

