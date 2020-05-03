İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu kimdir? sorusu vatandaşlara tarafından araştırılıyor. Ömer Döngeloğlu vaazları ile birçok insanın dikkatini çekiyordu. Kuranı Kerim ve paygamberler tarihi hakkında büyük bilgi donanımına sahip olan Ömer Döngeloğlu, İstanbul Başakşehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. İşte Ömer Döngeloğlu'nun kısaca hayatı ve eserleri...

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu, 1968 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiş Türk ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusudur. Kanal 7 kanalında sunucusu olduğu dini programlarla tanınmaktadır. Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Hayatı

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ölümü

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Devlet Hastanesinde 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ömer Döngeloğlu’nun naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Eserleri