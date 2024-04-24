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        Haberler Gündem İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı, sefer gecikmeli yapıldı

        İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı, sefer gecikmeli yapıldı

        Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sefer gecikmeli yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 06:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 06:51
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        İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı
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        Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı.

        Uçaktaki yolcular arasında yer alan tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı.

        İHA'nın haberine göre; doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmayan Ortaylı'nın, tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi. Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı'nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi.

        THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli olarak tamamlanırken İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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