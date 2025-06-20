İlçeyi yasa boğdu! Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!

Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre Kaçan şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü.

İLÇEDE PANKARTLAR ASILDI

Murat Ateş'in ailesi de Silvan'ın çeşitli noktalarına, üzerinde 'Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi' yazılı pankartlar astı.

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YARIM ETMEMESİ İÇİN TEHDİT ETTİ İDDİASI

Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda meydana geldi. Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Ateş, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'a sevk edilen Ateş, hayatını kaybetti. Murat Ateş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi. Şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü.