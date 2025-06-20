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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlçeyi yasa boğdu! Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu! | Son dakika haberleri

        İlçeyi yasa boğdu! Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!

        Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in, yardım ulaştırdığı yaşlı bir kadının boşandığı eşi tarafından cinayete kurban gittiği iddia edildi. Kaçan şüphelinin, daha önce de Ateş'i tehdit ettiği öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:33
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        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
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        Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi.

        DHA'nın haberine göre Kaçan şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü.

        İLÇEDE PANKARTLAR ASILDI

        Murat Ateş'in ailesi de Silvan'ın çeşitli noktalarına, üzerinde 'Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi' yazılı pankartlar astı.

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        YARIM ETMEMESİ İÇİN TEHDİT ETTİ İDDİASI

        Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda meydana geldi. Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Ateş, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'a sevk edilen Ateş, hayatını kaybetti. Murat Ateş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi. Şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü.

        "TÜM VAKTİNİ YARDIM ETMEK İÇİN HARCADI"

        Murat Ateş'in kardeşi Adnan Ateş, "Ağabeyim Murat Ateş, 16 yıllık Kale Mahallesi muhtarıydı. Muhtarlık yaptığı süre zarfında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sürekli yardımlar yapardı. Maalesef ağabeyimiz, gıda yardımı yaptığı bir kadının boşandığı eşinin saldırısına uğrayıp, cinayete kurban gitti. Bizim buradan yetkililere tek çağrımız, katil zanlısının bir an önce yakalanmasıdır. Az da olsa teselli bulmamızdır. Ağabeyimizin Silvan için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Ağabeyimiz, Silvan için çok büyük hizmetler yaptı. Dar gelirli insanlara yardım etti, tüm vaktini yardım etmek için harcadı. Ağabeyimiz bir ruh hastası tarafından cinayete kurban gitti. Katilin bir an önce bulunmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.

        PARKARTLARLA ANDILAR

        Diğer yandan Murat Ateş'in ailesi, ilçenin çeşitli noktalarına, üzerinde 'Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin' yazılı pankartlar astı.

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