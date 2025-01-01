İletişim Başkanı Altun'dan 'yeni yıl' mesajı

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı, Gazze'de yaşanan insanlık dramının kanayan yarasıyla, dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan savaşların gölgesinde, Suriye halkının özgürlüğe uzanma çabalarının umut ışığıyla geride kaldı.

Bir yanda umutsuzluğa, katliamlara, acıya ve gözyaşına, diğer yanda özgürlüğe olan tutkuya şahit olduk. Türkiye, yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya barışı ve huzuru açısından diplomasinin merkezi oldu. Gazze'deki soykırımı, işgalci İsrail'in insanlık suçlarını, tüm uluslararası platformların gündemine taşıdık. Asrın felaketinin yaralarını sararken, ilk Türk astronotumuzun uzay yolculuğu, ulaşım, sağlık, eğitim, teknoloji, savunma sanayi, kültür ve sanat gibi alanlarda tarihi atılımlarımıza devam ettik.