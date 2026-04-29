İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'maden ruhsatı' açıklaması

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine ‘Çankırı’da yeni maden ruhsatı verildiği' yönündeki paylaşımlar asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.