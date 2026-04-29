Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Güncel İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'maden ruhsatı' açıklaması | Son dakika haberleri

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'maden ruhsatı' açıklaması

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Çankırı'da bir maden şirketinin sahibine yeni ruhsat verildiği yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, MAPEG'in ilan ettiği talebin yeni ruhsat değil, mevcut işletme ruhsatına ilişkin süre uzatımı başvurusu olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine Çankırı’da yeni maden ruhsatı verildiği yönündeki paylaşımlar asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir" denildi.

        DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, son günlerde gündemde yer edinen bir maden şirketinin sahibine ‘Çankırı’da yeni maden ruhsatı verildiği' yönündeki paylaşımlar asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği gibi yeni bir ruhsat verilmemiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 28 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen listede bulunan talep, yürürlüğü devam eden mevcut bir işletme ruhsatının 'süre uzatımı' başvurusuyla ilgili olup, bu süre uzatım talebine dair de verilmiş nihai bir karar bulunmamaktadır. Hukuki süreç MAPEG nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Çankırı'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

        Çankırı'da kardeşi Hasan Hurşit'e (44) ateş ettikten sonra kaçan ve evinin yakınındaki arazide yakalanan Recep Hurşit'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
