Ilgaz Dağı'nda sonbahar renkleri

Çeşit çeşit ağaçların rengarenk görüntüler sunduğuna dikkati çeken Keleş, "Ilgaz Dağı'nın eteklerinde titrek kavaklar, sapsarı yaprakları ile müthiş bir görüntü sunuyor. Bunun dışında kayın, göknar ve çam olmak üzere orman içinde farklı ağaçların yaprakları farklı renklerle kaynaşmış durumda. Bir ressam tuvalinde hangi rengi istiyorsa Ilgaz'da şu anda o renkler var" dedi.