Zirvesi beyaz etekleri yeşil

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AA

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Kayak merkezlerinin bu sezon 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığı Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde halen bir metreye yaklaşan kar kalınlığı bulunuyor.

Kar sularının çağlayanlar oluşturduğu dağ nisanda, beyaz ve yeşilin tonları ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Dağın zirvesindeki kar ve ormanların oluşturduğu güzellik, AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.