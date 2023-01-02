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İlham Gencer'e kızının ölümünü haber veremediler

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenilerek hayatını kaybeden caz müziğinin en önemli vokallerinden Ayşe Gencer Demirer, toprağa verildi. Bora Gencer, 98 yaşındaki babası İlham Gencer'e kızının ölümünü henüz haber veremediklerini açıkladı

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DHA / HABERTURK.COM
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    Türkiye'de caz müziğinin akla gelen ilk isimlerinden İlham Gencer ile Ayten Alpman'ın kızı, caz vokalisti Ayşe Gencer Demirer (66), geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti. Demirer için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    Ayşe Gencer Demirer'in eşi İmer Demirer ile kardeşi Bora Gencer'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine aile üyeleri, yakınları ve caz dünyasından isimlerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi katıldı.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    Türk caz müziğinin en önemli isimlerinden Ayşe Gencer Demirer, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    "BİR ANDA GİTTİĞİ İÇİN YIKILDIK"

    Ayşe Gencer Demirer'in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, "Bizim için ölüm her zaman olabilecek bir şey tabii ki. Aile olarak, babamızdan öğrendiğimiz tabii ki... Bu dünya, yalan bir dünya, kısa bir yaşam... Ablamın hastalığını biliyorduk tabii ama bir anda gittiği için biz yıkıldık. Zamansız, biz ayarlayamıyoruz. Hayatla ilgili ne kadar plan yapsak da her zaman bileceğiz ki biz dengelemiyoruz bunu. Bizim elimizde olan bir şey değil yaşam. O yüzden çok üzgünüz tabii ki. İnşallah gittiği yerde huzur içinde uyur" dedi.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    KIZININ ÖLÜMÜNÜ HABER VEREMEDİLER

    Gencer, ayrıca, "Babamıza söylemedik. Çünkü babam da çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. Onu böyle pamuklar içinde saklıyoruz. O yüzden burada yok zaten, haberi yok. Televizyonları kapatıyoruz, cep telefonunu aldık, 'Bozuldu' falan diye... Ona, nasıl, ne zaman söyleyeceğiz, nasıl yapacağız bilemiyoruz yani" açıklamasında bulundu.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    AYŞE GENCER DEMİRER HAKKINDA

    Caz piyanisti ve şarkıcı İlham Gencer’le Türkiye’nin en önemli seslerinden Ayten Alpman’ın kızı olan Ayşe Gencer Demirer, klasik müzik ve cazla erken yaşta tanışmıştı.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    Ankara Caz sitesinde yer alan biyografisine göre; Gencer, ilk derslerini piyano öğretmeni olan babaannesinden almıştı. Ayşe Gencer Demirer, 18 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışması'nı kazanarak, profesyonel müzik yaşamına adım atmıştı.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    Erol Pekcan'dan destek gören Gencer, 1988’de trompet sanatçısı İmer Demirer’le evlenmişti. Birçok yerli ve uluslararası caz festivalinde, kültür ve sanat etkinliklerinde sahne alan Ayşe Gencer Demirer, TRT Caz Orkestrası ve İstanbul Klarnet Korosu ile konserler vermişti.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    ‘Everything Happens To Me’ adlı parçayı, bas sanatçısı İlkin Deniz’in ‘Old School Jazz Standartları’ albümünde seslendiren Gencer'in projesi Amerika’da yayınlanmıştı. Ayşe Gencer Demirer, ilk albümü ‘Bud Beatiful’u 2011’de çıkarmıştı.
  • İlham Gencer'e kızı Ayşe Gencer Demirer'in ölümünü haber veremediler - Magazin haberleri

    PELE'NİN ANNESİNE DE ACI HABERİ VEREMEDİLER

    Brezilyalı futbol efsanesi Pele de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. '20. yüzyılın en iyi futbolcusu' olarak gösterilen Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından kız kardeşi Maria Lucia do Nascimento, annesinin gerçeği bilmediğini açıklamıştı.

    Pele'nin kız kardeşi, 100 yaşındaki anneleri Celeste Arantes'in, oğlunun öldüğünü bilmediğini söylemişti.

    Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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