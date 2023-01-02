"BİR ANDA GİTTİĞİ İÇİN YIKILDIK"



Ayşe Gencer Demirer'in kendisi gibi müzisyen olan kardeşi Bora Gencer, ablasının bir süredir hastalıkla boğuştuğunu belirterek, "Bizim için ölüm her zaman olabilecek bir şey tabii ki. Aile olarak, babamızdan öğrendiğimiz tabii ki... Bu dünya, yalan bir dünya, kısa bir yaşam... Ablamın hastalığını biliyorduk tabii ama bir anda gittiği için biz yıkıldık. Zamansız, biz ayarlayamıyoruz. Hayatla ilgili ne kadar plan yapsak da her zaman bileceğiz ki biz dengelemiyoruz bunu. Bizim elimizde olan bir şey değil yaşam. O yüzden çok üzgünüz tabii ki. İnşallah gittiği yerde huzur içinde uyur" dedi.