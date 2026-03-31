İlhan Mansız'dan nostaljik paylaşım

Bir dönem Beşiktaş forması giyen emekli milli futbolcu İlhan Mansız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşan ay-yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmadı.

2024 yılında Lela Leyla ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Imre Leon’u kucağına alıp kamera karşısına geçen Mansız, o anları sosyal medya hesabından, "Baba, 2000'li yıllarda nasıl biriydin?" notuyla yayımladı.

Paylaşımında 2000'li yıllardaki Dünya Kupası başarısına gönderme yapan Mansız, takipçilerini geçmişe götürdü.

"YÜREĞİNİZİ SAHAYA KOYUN"

Milli takımın mücadelesi öncesinde oyunculara seslenen Mansız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bu akşam sadece bir maç değil, bir yolun kapısı! Dünya Kupası bileti için yüreğinizi sahaya koyun. Yanınızdayız!

DÜNYA KUPASI'NDAKİ SON 'ALTIN GOL' ONDAN GELMİŞTİ

İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye milli takımı formasıyla toplam 3 gol kaydetmişti. Turnuvadaki en kritik golünü çeyrek finalde Senegal'e karşı uzatmalarda atarak Türkiye’yi yarı finale taşımış, bu gol aynı zamanda kupa tarihindeki son 'Altın Gol' olmuştu. Yıldız oyuncu, Türkiye'nin dünya üçüncülüğünü ilan ettiği Güney Kore maçında da rakip fileleri 2 kez havalandırarak turnuvayı 3 golle tamamlamıştı.

Lela Leyla ile 2023 yılında evlenen İlhan Mansız'ın bu evlilikten 2024 yılında Imre Leon adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.