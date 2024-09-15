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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Kötü bir sonuçla ayrıldık - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Kötü bir sonuçla ayrıldık

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçından kötü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 01:06 Güncelleme: 15.09.2024 - 01:06
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        "Kötü bir sonuçla ayrıldık"
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 5-0 yenildi.

        "KÖTÜ BİR SONUÇLA AYRILDIK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Farklı bir formasyonla maça başladık. Bu hafta ona hazırlamıştık. Kompakt bir savunma yaparak merkezi kalabalık tutmak istedik. Galatasaray'ın iştahlı başlamasını temposunu düşürmek istedik. Top bize geçerken de pas oyunu oynamayı planlıyorduk. Bunun nasıl yansımaların olacağı görmeye fırsat olmadan duran toptandan 2 gol yedik. Alikulov sakatlığı sistem değişti. İlk yarını sonuna kadar dengeli oyun oldu. İkinci yarının başında taştan gol yedik. Ondan sonrası hiç de kolay olmuyor. Kötü bir sonuçla ayrıldık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftanın maçına çok kırılma yaşamadan yarın başlayacağız" diye konuştu.

        "RAKİP KİM OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZİ GÖSTERMEK İSTEDİK"

        Büyük takımlarla oynadıkları maçlarda aldıkları sonuçların sorulması üzerine İlhan Palut, "Rizespor'daki görev süremdeki ilk sorun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsa biz çıkalım oyumuzu oynayalım, bu maçlara özel herhangi bir yapıda olmayalım, rakip kim olursa oluşun bu mücadeleyi gösterelim istedik. Temel felsefem her zaman buydu. Hatayspor'da da buydu. Bunu bu maç öncesine inatlaşma olarak kabul etmeye başladım. Değiştirmem gerektiğimizi düşündüm. Bir fazla merkez defans oyuncusu ekleyerek bazen daha iyi defans yapamıyorsunuz. Bundan sonraki maçlarda, kendi felsefemizden ödün vermemiz gerekiyor. Bir dahaki maçlara özel bir savunma prensibi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

        İlhan Palut ayrıca büyük maçlarda fazla gol yemelerinin temel nedeninin kırılganlık olduğunu söyledi.

        JOSE MOURİNHO'YA CEVAP

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rizespor için, 'Rizespor, ligde gördüğüm en iyi takım' açıklamasının hatırlatılması üzerine Palut, "Bizim için ‘Ligin iyi takımı Rizespor' dediği için ‘Çok iyiyiz' dememiz mi gerekiyor ama bu işte bir terslik var, bizim ligin iyi takımı nereden oluyoruz diye kendimizi sorgulayıp, ayaklarımızı yere daha sağlam mı basmamız mı gerekiyor. Fenerbahçe maçı öncesi bunun mücadelesini verdim. Böyle bir durum yok, ayaklarımız yere bassın. Bugünkü maç dışında kalan 4 maçta istediğimiz birçok şeyi sahaya yansıttık. Bu maç hiçbir şey yapamadık" şeklinde konuştu.

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