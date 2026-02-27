İlhan Palut'tan mağlubiyet sözleri: Zamanımız çok az

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde bitime 10 maçlarının kaldığını belirten Palut, "Ligin bitmesine çok hafta yok. Her puan, her maç son derece önemli. Başakşehir ligin kalburüstü kadrolarından birine sahip ve iyi ritim yakaladılar. İlk yarıda çok fazla önde baskı yaptık. Rakibi sadece kaleci Muhammed ile oyun kurmaya zorladık. Bildiğimiz Başakşehir oyununu oynamalarını engelledik. Top bizdeyken kararlı ve çabuk olamadığımız için istediklerimizi yapamadık. 1-0 geri düştükten sonra toparlanmaya çalışırken bahsetmek bile istemediğim, bu seviyede olmaması gereken, kötünün de ötesinde bir gol yedik. Bunun kabul edilecek bir yanı yok. Maçın 60. dakikasına kadar takımımın gösterdiği performanstan şikayetçi değilim. Ofansif olarak daha etkili olmalıydık. 60. dakikadan sonra maçı kurtarmak isterken disiplinden uzak bir görüntü sergiledik. Başakşehir sahada daha diri kaldı. Pozisyonlara girdik ama plandan uzak, içgüdüsel ve arkada geniş alanlar bırakarak geldi. İkinci gole kadar oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci gol ve sonrası bizim adımıza bu maçın negatif tarafıydı." diye konuştu.

Palut, 23 puanda kaldıklarına dikkati çekerek "Zamanımız çok az. Her puan önemli ve bizim bunlara ihtiyacımız var. Bugünkü maçı değerlendireceğiz. Sonrasında hemen bu yarışın içindeki bir sonraki adıma hazırlanacağız. Bize lazım olan puanları çok çabuk bir şekilde alarak düzlüğe çıkmanın savaşını vereceğiz." dedi.