Pınar Sabancı, hayatındaki en büyük kırılmasının babası Erdener Konca’nın geçirdiği sağlık problemiyle başladığını söyledi. Sabancı, bu dönemden sonra aile düzeninin tamamen değiştiğini ifade etti: 15 yaşıma kadar başka bir ailedeydim. Sevgi dolu, daha korunaklı bir hayat vardı. Sonra her şey değişti.

BİR ÇİÇEKLE BAŞLAYAN İLİŞKİ



Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı’yla ilişkisinin sade bir şekilde başladığını söyledi: Bir çiçek gönderdi. Arkadaşım ‘Onu aramaz mısın?’ dedi. Aradım ve sonra her şey başladı. Yaklaşık 20 yıldır beraberiz. Birlikte büyüdük.