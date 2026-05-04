Pınar Sabancı: Şanslıyım ama prenses değilim
İlhan Sabancı'nın klinik psikolog eşi Pınar Sabancı, hayatının sanıldığı kadar kolay olmadığını açıklayarak, "Şanslı olduğumu biliyorum ama bu hayatımın hiç zor olmadığı anlamına gelmiyor. Kendimi prenses gibi hissetmiyorum. Ben de hiç dört dörtlük değilim" dedi
Pınar Sabancı ile İlhan Sabancı, 2010'da evlenmişti. Çiftin Lia, Arya ve Yalçın adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.
Klinik psikolog olan Pınar Sabancı, toplumda kendisiyle ilgili oluşan 'kusursuz hayat' algısına dair açıklamalarda bulundu. Sabancı, “Şanslı olduğumu biliyorum ama bu hayatımın hiç zor olmadığı anlamına gelmiyor. Dışarıdan görünenle içeride yaşananlar aynı değil" dedi.
'Katarsis' programına konuk olan Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: O şansı elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ama ‘Prenses miyim?’ derseniz, bana göre değilim. ‘Hayat, belli bir konuma geldiğiniz zaman arkasında sonsuz mutluluk var ve hiçbir acı size temas edemez’ demek isterdim. Ama üzgünüm, bu böyle değil. Hayat böyle değil. Kendimi prenses gibi hissetmiyorum. Herkes bu kadar zorlu koşulların içindeyken kimsenin gözüne bir şey sokmak istemem. Ama ben de hiç dört dörtlük değilim.
Üç çocuk annesi olan Pınar Sabancı, annelikle birlikte hayatındaki değişimi de paylaştı: Annelik beni yumuşattı. Sevgimi sonuna kadar gösteren bir anneyim. Ama kendime karşı hâlâ çok acımasızım. Kendi içimde sürekli ‘daha iyisini yapmalısın’ diyen bir ses var.
Pınar Sabancı, varlıklı bir ailede doğduğunu ancak babası Erdener Konca’nın iş hayatında iflas yaşadığını söyledi: Doğduğumda babam varlıklı bir adamdı. Ama iflası da gördüm. Haczedilmiş bir evde de bulundum.
Pınar Sabancı, hayatındaki en büyük kırılmasının babası Erdener Konca’nın geçirdiği sağlık problemiyle başladığını söyledi. Sabancı, bu dönemden sonra aile düzeninin tamamen değiştiğini ifade etti: 15 yaşıma kadar başka bir ailedeydim. Sevgi dolu, daha korunaklı bir hayat vardı. Sonra her şey değişti.
BİR ÇİÇEKLE BAŞLAYAN İLİŞKİ
Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı’yla ilişkisinin sade bir şekilde başladığını söyledi: Bir çiçek gönderdi. Arkadaşım ‘Onu aramaz mısın?’ dedi. Aradım ve sonra her şey başladı. Yaklaşık 20 yıldır beraberiz. Birlikte büyüdük.