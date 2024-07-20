İlişkiler bile bu düğün kadar uzun sürmüyor

PARA SU GİBİ AKTI

Anant Ambani, Forbes'a göre 123,4 milyar dolarlık net servetiyle Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani'nin oğlu.

Gelin Radhika Merchant de milyarder bir babanın kızı. Özel bir sağlık firmasının CEO'su olan Shri Viren'in kızı olan 29 yaşındaki Radhika ile yaşıtı Anant Ambani çocukluk yıllarından beri birbirlerini tanıyorlar.

Damadın milyarder babası Mukesh Ambani, düğün için kelimenin tam anlamıyla kesenin ağzını ardına kadar açtı. 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani, en küçük oğlu Anant Ambani için de 132 milyon ila 156 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen bir harcama yaptı. Düğün öncesi eğlencelerle birlikte tahmini harcama 600 milyon doları buldu.