İlk 9 ayda yüzde 52 büyüdü

Anadolu grubu markalarından Garenta, 2024 yılının Ocak-Eylül dönemine ait araç kiralama verilerini açıkladı. Garenta 2024 yılının ilk 9 ayında sözleşme adedini, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 52 artırdı.

Büyüme yolculuklarına bu yılın dokuz aylık döneminde de devam ettiklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, "Garenta olarak ulaşım ihtiyacına çözüm sunma bilinciyle hareket ediyoruz. Araç kiralama sektörüne ve markamıza olan talep artarak devam ediyor. Yılın ilk dokuz aylık döneminde sözleşme adedimiz her ay düzenli büyüme gösterdi ve 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 52 arttı. Her dönem bir önceki yıla göre başarılı iş sonuçlarına imza atmamız, daha iyisini gerçekleştirmek için bizi motive ediyor" dedi.

Elektrik ve elektrik destekli modelleri de filolarına eklediklerini söyleyen Savcı, "Filomuz bu yılın dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 büyüdü" ifadelerini kullandı.

Müşteri sayılarını da artırdıklarını söyleyen Savcı, yılın ilk 9 ayında, yüzde 25 artışla 200 bin yeni üye kazandıklarını belirtirken, şu anda yaklaşık 1.4 milyon üyeleri olduğunu sözlerine ekledi.

'YENİ ARAÇLARI DENEMEK İÇİN KİRALIYORLAR'

Prestij sınıfındaki araçlara talepte artış olduğunu söyleyen Savcı, "Ekonomi sınıfındaki araçlar her zaman en çok tercih edilen araçlar oluyor. Ulaşım ihtiyacını karşılarken fiyat ve performans arasında denge kurmak tüketicilerde önemli bir dikkat noktası. Bunun yanı sıra, artık sadece ulaşım ihtiyacını karşılamak için değil, yeni araçlar deneyimlemek için de araç kiralama alışkanlığı oluşmaya başladı. Özellikle elektrikli araçlara olan talep, kullanıcıların satın almadan önce, elektrikli araçların kendilerine uygun olup olmadığını bizzat deneyimleyerek görmek istemesi bunun en iyi örneklerinden. Daha lüks olarak konumlandırabileceğimiz prestij sınıfındaki araçlara olan talep de yaklaşık yüzde 55 arttı. Bu da bize, tüketicilerin daha üst sınıf araçları da deneyimlemek istediğini gösterirken, müşterilerimize fayda sağlama amacıyla yaptığımız kampanyalarımızla, bu araçları daha ulaşılır hale getirdiğimizi gösteriyor" dedi.