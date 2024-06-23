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        Haberler Dünyadan İlk bebeğine hamile olan Hailey Bieber gün sayıyor

        İlk bebeğine hamile olan Hailey Bieber gün sayıyor

        Justin Bieber ile dört yıl önce evlenen Hailey Bieber, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü model iyice belirginleşen karnıyla görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 14:42 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:42
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        İlk bebeklerinin doğumunu bekleyen Hailey ve Justin Bieber çifti, dün New York'ta öğle yemeği yedikleri restorandan çıkarken görüntülendi.

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        30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 27 yaşındaki ABD'li model Hailey Bieber, restoran çıkışında basın mensuplarının ve çevrede kendilerini tanıyanların ilgi odağı oldu.

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        Baştan aşağı siyah bir kıyafet giyen Hailey Bieber, belirginleşen karnıyla fotoğraflandı.

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        Çift, mayıs ayında bebek haberini duyururken, Hailey Bieber'ın altı aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

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        2018'de evlenen çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

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        Hamileliğiyle ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü model, geçtiğimiz ay üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatası atıştırmalığını paylaştıktan sonra, "Şu anda en büyük arzum. Yargılamak yok!" diye yazmıştı.

        #justin Bieber
        #Hailey Bieber
        #hamilelik
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