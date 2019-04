Türkiye’de çağrı merkezi sektörünün referans noktası olan Çağrı Merkezleri Derneği, sektördeki hizmet standartlarının iyileştirilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek, uluslararası geçerliliğe sahip ve çağrı merkezi hizmeti sunan firmalar için özel hazırlanmış bir içeriği olan ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi Standardı’nı tüm sektörde yaygınlaştırmaya çalışıyor. Denetim ve belgelendirme sürecini ise iş birliği yaptığı Bureau Veritas firmasıyla birlikte yürütüyor.

Daha önce sadece Avrupa Normu (EN) olarak kabul gören standardın uluslararası nitelik kazanmasının (ISO) ardından, Çağrı Merkezleri Derneği’ne ilk başvuruyu Vestel Çağrı Merkezi yaptı. Müşteri iletişim merkezlerine ilişkin tüm süreçlerin denetlendiği bu süreci başarıyla tamamlayan Vestel Çağrı Merkezi, 25 Nisan 2021 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak olan ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı’nı Çağrı Merkezleri Derneği’nden alan ilk firma oldu.

Vestel Ticaret A.Ş.’nin Manisa’daki merkezinde düzenlenen törende, Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü A. Tarkan Tekcan, belgeyi Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü’ den teslim aldı.

Tekcan, teslim töreninde yaptığı açıklamada: “Vestel Çağrı Merkezi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana yenilikçi adımlar atıyor, müşterilerimize iz bırakan deneyimler yaşatma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Her zaman mükemmeli hedefleyen, odağında müşteri olan, samimi, erişilebilir, güvenilir ve son derece gelişim odaklı bir çağrı merkeziyiz. Müşteri deneyiminde fark yaratmak için teknolojiden en iyi şekilde faydalanıyoruz. Öte yandan kalite yönetim sistemlerini ise ayrıca önemsiyoruz. Vestel Müşteri Hizmetleri’nde 2018’i “Mükemmellik Yılı” olarak ilan etmiştik. Mükemmellik adına çıktığımız kalite yolculuğumuzda bu standardı almak bu anlamda bizim için çok kıymetli. Amacımız hizmet kalitemizi her geçen gün artırıp mükemmellik yolculuğumuza devam etmek.” diye konuştu. A. Tarkan Tekcan, belgelendirme süreci için neden Çağrı Merkezleri Derneği’ni tercih ettiklerini ise, “Üyesi olduğumuz, her zaman desteklediğimiz ve aynı dili konuşabildiğimiz Çağrı Merkezleri Derneği ile ön denetim ve denetim sürecinde birlikte çalışmak bize hız ve esneklik kazandırdı. Derneğimizin, sektörün standartlarını yükseltme çabasını ve bu doğrultuda yürütülen tüm çalışmalarını takdir ediyoruz.” sözleriyle açıkladı

Sektördeki hizmet standartların belirlenmesi çok önemli

Bu standartların sektör için büyük önem taşıdığını söyleyen Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Ağılönü, belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan Vestel Müşteri Hizmetleri ekibini tebrik etti. Çağrı Merkezleri Derneği olarak, sektörün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için hizmet standartlarının belirlenmesine büyük önem verdiklerini ve projede iş birliği yaptıkları Bureau Veritas ile çok titiz çalıştıklarını belirten Ağılönü: “Çağrı merkezlerindeki süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alan bu standartlar, firmalar için hem bir rekabet unsuru oluşturuyor hem de onları hizmet kalitelerini artırmaları konusunda motive ediyor. Çağrı merkezi firmalarının tüm süreçlerini elden geçiren standart kapsamındaki gereklilikler neticesinde aslında firmalara süreçlerini iyileştirebilmeleri için yol gösteriliyor, farkındalıkları da artırılıyor. Sürecin sonunda ise kazanan hizmet verdiğimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve sektörümüz oluyor. Müşterilere sunulan hizmetin kalitesi, çalışanlara sunulan çalışma koşulları standartlarıyla birlikte yükseliyor. Böylece güvenli, pratik ve hızlı müşteri hizmetleri süreçlerine hep birlikte kavuşuyoruz. Çağrı Merkezleri Derneği olarak, sektörün standartlarını yükseltmeyi amaçlayan çalışmalarımıza yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.